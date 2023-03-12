WSJ сообщила о намерениях Саудовской Аравии закупить партию Boeing

Саудовская Аравия планирует закупить партию коммерческих самолетов Boeing для новой государственной авиакомпании. Об этом в субботу, 11 марта, пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что сумма сделки может достичь $35 млрд. На контракт также претендует и Airbus. О сделке должны объявить уже воскресенье, 12 марта.

7 февраля сообщалось, что юристы «Аэрофлота» рассматривают легальные варианты выкупа иностранных самолетов у западных лизингодателей. Первый заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам Андрей Чиханчиндобавил, что Евросоюз (ЕС) внес определенные поправки в свое санкционное регулирование, которые сейчас анализируются юристами.

30 декабря «Аэрофлот» сообщил, что выкупил 10 самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013-го и 2014-го находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании, и намерен продолжить работу над дальнейшими сделками по выкупу.