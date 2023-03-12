Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

В Днепропетровской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР) объявлена тревога в ночь на 12 марта. Об этом стало известно в воскресенье из данных онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации.

Сообщается, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионах около 00:13 почти одновременно.

9 марта сообщалось, что на севере и в центральной части Украины была объявлена воздушная тревога. Власти Одесской и Харьковской областей на Украине сообщили ранним утром о перебоях с электроснабжением после повреждений объектов инфраструктуры.

Ранее, 7 марта, предупреждение о воздушной тревоге было объявлено на территории всей Украины.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.