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Российские онкологи удалили ребенку опухоль легкого размером с волейбольный мяч

Онкологи РДКБ РНИМУ им. Пирогова удалили ребенку опухоль легкого размером с волейбольный мяч
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Фото: пресс-служба РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
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Специалисты онкологического отделения хирургических методов лечения Российской детской клинической больницы (РДКБ) РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России удалили 13-летнему мальчику гигантскую опухоль размером с волейбольный мяч. Об этом «Известиям» 13 марта сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Образование занимало большую часть правой половины грудной клетки, сдавливало легкое и органы средостения. Благодаря богатому опыту и слаженной командной работе хирурги удалили опухоль единым блоком, не повредив при этом прилегающие ткани и структуры организма», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что ребенок поступил в стационар по месту жительства с подозрением на пневмонию — на фоне воспаления у него не прослушивалось дыхание справа. Проведя компьютерную томографию, врачи обнаружили образование гигантских размеров (20х15х20 см), которое занимало практически всю правую половину грудной клетки. После этого ребенка направили в РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова для продолжения обследования и лечения.

Для уточнения диагноза врачи выполнили через миниатюрный разрез биопсию и подтвердили смешанную герминогенную опухоль, состоящую из доброкачественной тератомы и злокачественного образования желточного мешка. После этого ребенку выполнили химиотерапию и провели операцию.

«Очень скрупулезно, миллиметр за миллиметром мы отделили образование от окружающих сосудистых структур, перикарда. Только после этого обнаружили, что источник опухоли — вилочковая железа. В таком случае не было необходимости удалять орган целиком, мы сделали резекцию тимуса по границе неизмененных тканей и полностью извлекли образование», — рассказал заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения РДКБ Иван Скапенков.

По его словам, сразу после удаления образования врачи отметили, как легкое начало возвращаться к своему естественному состоянию и расправляться.

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«Хороший результат нашего лечения мы подтвердили, получив гистологическое заключение. Согласно результатам, все злокачественные клетки, изначально обнаруженные при биопсии, погибли в ходе химиотерапии. Сейчас ребенок находится на завершающем этапе — получает противоопухолевую и реабилитационную терапию (дыхательную гимнастику, лечебную физкультуру). На этом лечение мальчика будет закончено», — подытожил Скапенков.

В ноябре прошлого года Скапенков рассказал «Известиям» о том, в каких случаях врачи удаляют опухоль и как они определяют ее операбельность. По его словам, если опухоль можно удалить, не повредив при этом жизненно важные структуры, то опухоль считается операбельной. Определить это можно при помощи визуализации: ультразвук дает примерные оценочные характеристики размера образования и его расположения.

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