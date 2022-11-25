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Хирург рассказал о методах определения операбельности опухоли

Хирург Скапенков рассказал, от чего зависит операбельность опухоли
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В честь дня рождения Николая Ивановича Пирогова по всей России 25 ноября отмечается День хирурга. По этому случаю заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Иван Скапенков рассказал «Известиям» о том, в каких случаях врачи удаляют опухоль и как они определяют ее операбельность.

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«Если можно удалить опухоль, не повредив жизненно важные структуры (органы, сосуды, жизнь без которых либо невозможна, либо изменение в их работе приведет к тяжелейшей инвалидизации), мы называем опухоль операбельной. Определить это можно при помощи визуализации: ультразвук дает примерные оценочные характеристики размера образования и его расположения», — пояснил специалист.

По его словам, после получения необходимых сведений врачи выставляют показания для рентгенологических исследований — КТ и МРТ. В онкологии они выполняются с внутривенным контрастированием. При этом если ультразвук — это субъективный метод исследования, где многое зависит от аппарата, подготовленности пациента, то рентгенологические методы ни от чего не зависят: на результатах четко видно, затронуты ли жизненно важные сосуды или органы, можно ли опухоль отделить от этих структур.

«В большинстве случаев наш опыт позволяет дифференцировать состояние операбельности пациента на основе результатов исследований. Более того, ряд опухолей можно удалять не радикально — принципиально важно резецировать свыше 90% образования, а оставшуюся часть устраняют консервативными методами — химио- или лучевой терапией. Но есть и новообразования, которые строжайшим образом необходимо удалять радикально, — тактика лечения будет зависеть от типа опухоли», — добавил Скапенков.

23 ноября сообщалось, что хирурги НМИЦ им. В.А. Алмазова спасли новорожденную девочку, которая родилась с редкой патологией — без средней части пищевода. Успех реконструкции пищевода обеспечили малоинвазивные хирургические технологии.

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