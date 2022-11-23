Петербургские хирурги спасли родившегося без части пищевода ребенка

Ювелирное вмешательство хирургов Центра Алмазова помогло новорожденной девочке, родившейся с редкой патологией — без средней части пищевода, самостоятельно питаться. Успех реконструкции пищевода обеспечили малоинвазивные хирургические технологии. Об этом в среду, 23 ноября, рассказала «Известиям» оперирующий хирург, доцент, заведующий отделением детской хирургии пороков развития и приобретенной патологии для новорожденных и детей раннего возраста НМИЦ им. В.А. Алмазова Анна Сухоцкая.

«Мы оперировали малышку в два этапа. На первом соединили ниточками две части пищевода ребенка между собой. Такие швы называются тракционными. За шесть дней ткани пищевода привыкли к новому положению, расслабились, стали более подвижными, и мы смогли при повторной операции их соединить и сформировать трубку пищевода», — пояснила хирург.

Обе операции, по ее словам, проводились малоинвазивными методами — через три крошечных прокола, в один из которых к месту операции подводилась видеокамера, а через два других — инструменты.

Как поясняют специалисты, такая форма атрезии пищевода, то есть заращение естественных отверстий в организме, встречается крайне редко — в 5% всех случаев врожденной непроходимости пищевода. В пятимиллионном Санкт-Петербурге таких детей рождается один-два в год. С подобной патологией дети без срочной помощи живут не более нескольких часов.

Об атрезии пищевода родители девочки знали еще до ее рождения, поэтому рожать мама решила в Центре Алмазова. Сразу же после родов малышке поставили гастростому — трубочку, по которой прямо в желудок ребенка поступало грудное молоко. Уже через несколько дней после успешно проведенной в два этапа операции по восстановлению анатомически правильного пищевода ребенок начал питаться естественным способом и гастростому убрали. Рассказать о сложном случае врачи смогли, лишь убедившись, что никаких отдаленных негативных последствий порока развития и проведенного вмешательства нет.

«Девочке сейчас 10 месяцев, и ее рацион питания ничем не отличается от всех детей этого возраста — кашки, пюрешки, овощи», — с радостью в голосе поделилась Сухоцкая.

Ранее большинство детей с таким пороком развития были обречены на загрудинную пластику пищевода тканями толстой кишки. В возрасте от шести месяцев до года им выполнялась операция, при которой два конца пищевода соединяли взятой частью из толстой кишки. Однако это не может полноценно заменить недостающий участок пищевода, ведь ткани кишки не приспособлены к тому, чтобы продвигать пищу. Это часто приводит к серьезным проблемам с пищеварением.

Уникальность проведенной операции в том, что не прибегать к использованию части кишки, а сохранить пищевод, соединив его концы, — очень сложно, а в некоторых ситуациях практически невозможно, поскольку расстояние между ними настолько большое, что пищевод при растягивании может порваться. В данном случае успех обеспечили ювелирное искусство хирургов и малоинвазивные технологии, так как после открытой операции к повторному вмешательству, что требуется в таких случаях, прибегать значительно сложнее.

В сентября сообщалось, что в Новосибирске специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ спасли жизнь недоношенному младенцу с множественными пороками сердца. Врачи подготовили ребенка к хирургическому вмешательству, выходили его после операции, а также подготовили малыша к переводу в стационар по месту жительства.