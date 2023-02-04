Диетолог дала советы по питанию для восстановления сил к весне

Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, как восстановить силы к весне при помощи правильного питания.

В беседе с Life.ru 2 февраля специалист рассказала, что в рацион стоит добавить гречку. Эта крупа — источник полезных микроэлементов. В ее составе присутствуют железо, йод, медь, фосфор, витамины группы Е, В и РР. Гречка прибавит энергии и надолго сохранит чувство насыщения.

Помимо того, отметила специалист, в рационе должен присутствовать гранат, богатый витаминами и полезными веществами. Он защищает от онкологических заболеваний.

«В народе гранат имеет название «лекарство от 100 болезней», — приводит слова врача телеканал «360».

Мансурова посоветовала настой из шиповника, а также имбирь, орехи и квашеную капусту, пишет RT.

Также 2 февраля кандидат медицинских наук, реабилитолог и спортивный врач Александра Чистякова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о самых вредных кисломолочных продуктах.

По словам специалиста, самыми вредными кисломолочными продуктами являются йогурт и творог. В частности, последний может стать причиной остеопороза, пишет сайт kp.ru. Дело в том, что питание с низким сочетанием жирных кислот не дает усваиваться витамину D, а значит, и кальцию, который с возрастом «вымывается» из костей.

В ноябре главный детский диетолог столичного департамента здравоохранения Татьяна Брежнева посоветовала отказаться от мелкой соли в рационе из-за отсутствия в ней полезных элементов. В беседе с агентством городских новостей «Москва» она отметила, что она уступает в полезности соли крупного помола, поскольку в процессе производства после очистки и выпаривания в ней сокращается количество полезных микроэлементов: йода, магния, калия, цинка, селена.

Она добавила, что суточная норма поваренной соли для взрослого человека составляет 5 г.

3 февраля эксперт по диетическому питанию Артем Верис рассказал о способах избежать переедания на ночь. По словам специалиста, самое главное правило — завтракать, обедать и ужинать примерно в одно и то же время каждый день, не допуская чувства голода. В противном случае рацион может стать причиной набора веса, низкого качества сна и усталости в течение дня.