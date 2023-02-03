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Эксперт по питанию рассказал о способах избежать переедания на ночь

Эксперт по питанию Верис: одна из главных причин сильного аппетита вечером — отсутствие полноценных приемов пищи в течение дня
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Фото: Global Look Press/Lino Mirgeler
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Из-за неправильных приемов пищи в течение дня у людей ближе к вечеру может просыпаться сильный аппетит. Эксперт по диетическому питанию, менеджер по продукту компании — производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артем Верис рассказал 3 февраля в беседе с «Газетой.Ru» о том, как избежать переедания на ночь.

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«Самое главное правило: завтракать, обедать и ужинать примерно в одно и то же время каждый день, не допуская чувства голода. В противном случае рацион может стать причиной набора веса, низкого качества сна и усталости в течение дня», — отметил он.

Верис добавил, что правильный прием пищи вечером начинается с завтрака и пищу обязательно принимать в течение часа после пробуждения. Он также подчеркнул, что промежуток между завтраком и ужином не должен быть более 10 часов, так как это может привести к перееданию в вечернее или ночное время.

Еще одной причиной переедания, по словам эксперта, является несбалансированный рацион. Он подчеркнул, что в основные приемы пищи в течение дня необходимо принимать белки и клетчатку, так как они позволяют дольше чувствовать сытость. Эксперт также подчеркнул, что прием углеводов стоит перенести на первую половину дня и избежать их приема в вечерние часы.

«Не стоит забывать и о перекусах. Важно, чтобы они были полезными и не нарушали в организме баланс макроэлементов. Не рекомендуется есть продукты с сахаром на десерт или между приемами пищи — попробуйте заменить их на фрукты, йогурты или орехи. <…> Налегать на чипсы, попкорн или крекеры с солью тоже не следует — они не менее калорийны, чем обычные сладости», — пояснил Верис.

Напомнил эксперт также и об эмоциональном переедании, когда человек пытается при помощи еды избавиться от негативных эмоций и улучшить эмоциональное состояние. Специалист заметил, что в таких случаях важно помнить о том, что не только еда может быть источником позитивных эмоций. Он добавил, что ночное переедание также может вызвать регулярные недосыпы.

Ранее в этот день нутрициолог сервиса доставки здоровой еды Grow Food Елена Свиридова заявила в беседе с «Известиями» о том, что привычка заедать любую стрессовую ситуацию или использовать еду как средство избавления от скуки может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, такое переедание называется психологическим, потому что его сложно контролировать и от него тяжело избавиться. Эта привычка носит психогенный характер, то есть человек не может просто так перестать есть посредством силы воли.

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