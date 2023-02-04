«Три года я вообще не тренировался»

Летом 2022 года в легкую атлетику вернулся фигурант одного из самых громких допинговых скандалов последних лет, талантливый прыгун в высоту Данил Лысенко. В 2017 году он выиграл серебро чемпионата мира в Лондоне, через год стал чемпионом мира в закрытых помещениях в Бирмингеме. А 3 августа 2018 года его отстранили от соревнований из-за пропуска допинг-тестов.

Спортсмен объяснил, что пропуск случился из-за болезни. Но через несколько месяцев выяснилось, что медицинские справки были подделаны. В мае 2019 года Международная ассоциация легкой атлетики завела дело на Лысенко. Расследование пришло к выводу, что подделать справки его уговорило тогдашнее руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В итоге Данила дисквалифицировали на четыре года.

Возобновив выступления летом 2022-го, легкоатлет доказал свой уровень — на первом же официальном соревновании взял планку на 2,37 м (всего на 8 см ниже мирового рекорда Хавьера Сотомайора 30-летней давности). А в конце января победил на престижном турнире по прыжкам в высоту «Битва полов» с результатом 2,31 метра. В интервью «Известиям» Данил Лысенко рассказал, чем занимался во время дисквалификации, как тяжело далось возращение и выразил надежду, что еще примет участие в международных соревнованиях.

— Насколько тяжело было возвращаться на официальные соревнования после долгого перерыва? Как долго набирали форму?

— Форму я начал набирать с февраля прошлого года. За семь месяцев до первого старта начал тренировки. И прыгнул 2,37 м на первом своем соревновании после возвращения. До зимы 2022-го я три года вообще не тренировался.

— Чем занимались в это время?

— Работал. И женился.

— В СМИ писали, что вы работали водителем грузовика, а во время пандемии — доставщиком еды.

— Да много кем я работал на самом деле. Сейчас не хочется о том времени разговаривать, вспоминать все это. Я настроен идти вперед — прыгать, показывать отличные результаты.

— За время вашего отсутствия конкуренция в российских прыжках в высоту усилилась?

— Конкуренция есть и будет. У кого-то из ребят что-то не получается, но парни у нас талантливые. Они еще покажут высокие результаты. Тот же Илья Иванюк — большой молодец. Видел, как он выступал на Олимпиаде в Токио. И заслуженно туда попал. Надеюсь, с ним еще не раз посоревнуемся.

— Следили за олимпийским триумфом Марии Ласицкене?

— Да, я знал, что у нее были большие проблемы из-за травм. И она большая молодец, что все это преодолела. Следил за ее выступлением в Токио. И очень радовался, когда она победила. С чем ее уже поздравлял и поздравляю еще раз.

— С самого начала дисквалификации для себя решили, что будете возвращаться в легкую атлетику по истечении срока отстранения?

— Да, с самого начала. Вариантов, что завершу карьеру, не было. Вопрос был только в том, когда начинать тренировки. И за полгода до окончания дисквалификации я их начал.

— Не остановило даже отстранение наших спортсменов от международных соревнований после начала специальной военной операции на Украине?

— Конечно, не остановило. И хочу выступать даже если нас в ближайшее время не вернут на международную арену.

— Внутренние соревнования в этом смысле интересные?

— Так как я давно не выступал, то очень рад, что есть такие замечательные турниры, как «Битва полов» и другие соревнования, в которых я участвовал в первые месяцы после возвращения. Считаю, что организаторы здорово делают свое дело. Суперские старты. Очень рад, что они есть в России. Буду всегда на них выступать.

— Есть вера, что еще выступите на международных соревнованиях?

— Вера есть. Она есть всегда.

— Читали условия, при которых Международный олимпийский комитет может допустить наших спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже? В частности, что там могут оказаться только те россияне, которые не поддержали боевые действия на Украине?

— Я не знаю, что сказать. Даже не могу ответить на этот вопрос. Сейчас пока вообще не смотрю на это и не думаю об этом. Все мысли только о том, как выступать на тех соревнованиях, где могу участвовать. Испытываю радость от того, что вернулся и занимаюсь любимым делом. Надеюсь, еще не один год смогу им заниматься. Все зависит от здоровья. Главное, чтобы оно не подводило.