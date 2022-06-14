Добро рекордам: как прошла «Неделя легкой атлетики» в Москве

В «Лужниках» завершилась «Неделя легкой атлетики», которая проходила под патронажем Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Получилось интересное мероприятие с отличной картинкой. Не хватало двух моментов: зрителей на трибунах и по-настоящему высоких результатов. Из общей массы выбился только Илья Иванюк с шикарным прыжком на 2,34 м. Столько в сезоне не было ни у зимнего чемпиона мира корейца Санхёк Ву, ни у олимпийских чемпионов Джанмарко Тамбери и Мутаза Баршима. Много интересного было и в любительских соревнованиях — от прыжков в длину в исполнении одной из главных звезд мирового фигурного катания Александры Трусовой до забега на 100 м с Денисом Глушаковым, Никитой Нагорным, Виком Уайлдом и Юрием Борзаковским.

Ласицкене и Шубенков в порядке

Наши легкоатлеты выступать на международной арене в этом году не будут, но российские результаты можно легко наложить на мировые, чтобы понимать, где мы в этой системе координат находимся. Увы, картинка получается грустная. Их всех атлетов даже в топ-20 сейчас только Мария Ласицкене (седьмая в высоте с прыжком на 1,94 м на командном ЧР в конце мая 2022 года) и Полина Миллер (ее 50,88 — 19-е в мире время на 400 м). Есть еще метатели: Вера Маркарян шестая в копье, Софья Палкина — 14-я в молоте, Екатерина Строкова — 20-я в диске, Валерий Пронкин — второй в молоте, а Андрей Романов — пятый.

Но есть и яркое исключение. Илья Иванюк стал лидером мирового сезона в прыжке в высоту. Представитель Брянской области преодолел планку на высоте 2 м 34 см. Так высоко в этом сезоне в мире не прыгал еще никто. Бронзовый призер чемпионата мира и Европы на один сантиметр превзошел предыдущее достижение «Мемориала Знаменских». На пьедестал с Иванюком поднялись Матвей Рудник (2,23 м) и Никита Анищенков (2,20 м).

— Могу сказать, что с 2018 года, когда стабильно вышел на результаты 2,30 м+, хотелось рубиться с лучшими высотниками мира, — сказал «Известиям» Илья Иванюк. — И эта мотивация до сих пор работает! Они, может, и не в курсе, что я где-то там прыгал 2,34. Но я-то знаю! Есть ли задача побить личный рекорд этим летом или буду беречь силы к международным стартам? Часики тикают. Мне 29 лет. Пик спортивной карьеры. Так зачем сдерживаться? И какая разница, в Монако я прыгну по личному рекорду или в Брянске? Когда-нибудь я постарею, уйду из спорта. И что мне потом — грызть локти, что я не сделал всё возможное?

У других наших звезд результаты оказались скромнее. У женщин в секторе для прыжка в высоту борьба развернулась между олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене и действующей чемпионкой России Марией Кочановой. В итоге обе преодолели по 1,91, но по разнице затраченных попыток победительницей соревнований стала более опытная Ласицкене. В прыжке с шестом у женщин также развернулась интересная дуэль между Полиной Кнороз и Аксаной Гатауллиной. В итоге тактическую борьбу выиграла Кнороз, преодолевшая отметку 4,50. Гатауллина пыталась взять 4,55, но планка трижды падала на маты.

У мужчин в прыжке с шестом победу со скромным результатом одержал Илья Просвирин — 5,40. Зато хорошая конкуренция развернулась в прыжке в длину у мужчин, где победу праздновал Данил Чечела с прыжком на 7 м 90 см. Артем Чермошанский стал серебряным призером соревнований — 7,70. У женщин неожиданную победу одержала Екатерина Левицкая с прыжком на 6 м 46 см. Три сантиметра уступила победительнице серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Елена Соколова.

Борзаковский опередил звезд

В беге на 400 м порадовал 22-летний Савелий Савлуков, показавший время 45,18. Всего несколько сотых секунды не хватило Савелию, чтобы превзойти рекорд России среди молодежи. У женщин на этой дистанции первенствовала чемпионка мира и Европы Антонина Кривошапка — 52,73. Одна из самых молодых участниц турнира, бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров Вероника Архипова показала второе время дня — 53,09.

Предсказуемую победу одержал в беге на 110 м с барьерами чемпион мира Сергей Шубенков — 13,41. Он пробежал быстрее, чем в конце мая в Сочи. На пьедестал с Сергеем поднялись братья Филипп и Константин Шабановы. Завершалась беговая программа «Мемориала Знаменских» одним из видов, в которых специализировались знаменитые братья — бегом на 1500 м. Владимир Никитин вновь выбежал из 3:40 — 3:38.76 и доказал, что пока у него нет равных в нашей стране. Константин Плохотников финиширует вторым с пятисекундным отставанием.

Отметим, что все победители и призеры «Мемориала братьев Знаменских» получили чеки на сумму 50, 30 и 20 тысяч рублей.

Не обошлось и без звездного забега на 100-метровке, который собрал именитых спортсменов из разных видов спорта. Победу одержал олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, который пересекая финишную линию сделал фирменный жест под ликование зрителей — 12.38. Достойное сопротивление спортивному директору ВФЛА оказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный — 12.53. В борьбе за третье место олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков опередил двукратного олимпийского чемпиона, сноубордиста Вика Уайлда — 13.32 и 13.48 соответственно.

Также в забеге принимали участие олимпийский чемпион по фигурному катаниию Алексей Ягудин, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко, чемпион России по футболу Денис Глушаков и тележурналист Дмитрий Губерниев, который пересек финишную линию последним.

Также в эти дни стало известно, что Челябинск является основным кандидатом на проведение чемпионата России по легкой атлетике 2023 года. По словам президента ВФЛА Ирины Приваловой, в ближайшее время об этом будет подписано соглашение с Челябинской областью.