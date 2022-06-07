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Шоу Трусовой: чего ждать от «Недели легкой атлетики» в Москве

Зрители увидят не только Ласицкене и Шубенкова, но и одну из самых популярных фигуристок мира
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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С 7 по 13 июня в Москве, на Северном спортивном ядре «Лужников» пройдет «Неделя легкой атлетики». Откроет ее один из старейших турниров в нашей стране — «Мемориал братьев Знаменских», в котором примут участие ведущие легкоатлеты страны. А изюминкой «Недели...» станет выступление вице-чемпионки Олимпиады-2022 в фигурном катании Александры Трусовой в соревнованиях по прыжкам в длину. Трибуны вместят всего около 500 зрителей, зато ожидается яркая телетрансляция.

С Ласицкене и Шубенковым

Москва примет «Мемориал братьев Знаменских» впервые за 20 лет. Турнир, посвященный памяти выдающихся советских бегунов 30-х годов XX века, за это время успел погостить в Туле, Казани а потом обосновался в подмосковном Жуковском.

Участие в соревнованиях уже подтвердила олимпийская чемпионка в прыжке в высоту Мария Ласицкене, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, призеры чемпионата мира в прыжке в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк, серебряный призер Олимпийских игр в прыжке в длину Елена Соколова и чемпион мира в этой дисциплине Александр Меньков.

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В беге на 400 м заявлены чемпионка Европы среди юниоров, действующая чемпионка России Полина Миллер и один из самых талантливых юниоров мира Савелий Савлуков. Откроет летний сезон чемпионка России в прыжке с шестом в помещении Полина Кнороз. Также в «Лужниках» зрители увидят многократного рекордсмена и чемпиона страны в беге на средние и длинные дистанции Владимира Никитина. В мужском спринте любителей легкой атлетики ждет очередное соперничество Игоря Образцова и Ярослава Ткалича. Вновь проэкзаменует своих соперниц многолетний лидер российского спринта Кристина Макаренко.

Многократные чемпионки страны Александра Гуляева и Светлана Аплачкина выйдут на дистанции 800 и 1500 м соответственно. Острая борьба ожидается в беге на 400 м с барьерами у мужчин, где выступят все сильнейшие.

«Мемориал братьев Знаменских» соберет взрослых, профессиональных спортсменов, Но кроме этого в рамках «Недели легкой атлетики» будут также соревноваться юниоры и любители. 8 и 9 июня отведены под тройной прыжок и прыжки в длину, 10 и 11 июня — под спринтерские дистанции, а 12 и 13 июня будут посвящены прыжкам в высоту. В соревнованиях ожидается участие более 3000 спортсменов в возрасте от 12 до 65 лет (заявки принимались до 4 июня). Приедут в столицу России и белорусские спортсмены: 38 легкоатлетов в возрастной категории от 14 до 16 лет.

— Организация «Недели легкой атлетики» — это новый идея Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), — отметил в беседе с «Известиями» глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов. — Пока она проходит в экспериментальных условиях. Северное спортивное ядро «Лужников» не предназначено для крупных турниров — трибуны вмещают максимум 500 человек. Так что акцент будет сделан на телевизионную картинку.

В следующем году, по словам главы федерации, мероприятие пройдет уже на стадионе «Москвич», который сдадут к тому времени. Это арена на пять тысяч зрителей, на котором можно проводить даже чемпионаты Европы. В программу соревнований добавятся и новые дисциплины.

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— Но и в этот раз тоже должно быть интересно. Во-первых, «Мемориала братьев Знаменских» — сильнейший турнир в российской легкой атлетики после чемпионата страны — уже очень давно не проводился именно в Москве. Во-вторых, в условиях запрета на участие в международных стартах, лучшие российские легкоатлеты получит, наконец-то, соревновательную практику. Будет достойный призовой фонд и, надеюсь, достойная конкуренция, — подчеркнул Олег Курбатов.

Прыжковый поворот

Незадолго до старта «Неделя легкой атлетики» выяснилось, что заявку на участие в соревнованиях подала и одна из самых ярких, узнаваемых и популярных спортсменок страны Александра Трусова. 17-летняя фигуристка не выходила на старт с Олимпийских игр в Пекине, где со своей умопомрачительной по сложности программой завоевала серебро. И теперь вдруг — участие в легкоатлетическом соревновании. 9 июня Александра выйдет в сектор для прыжков в длину.

— Пользуясь случаем приглашаю всех любителей легкой атлетике в «Лужники», — сказала «Известиям» олимпийская чемпионка, президент ВФЛА Ирина Привалова. — Должно быть очень интересно. Что касается Трусовой, то ее участие действительно необычно. С другой стороны, фигуристы имеют очень хорошую легкоатлетическую подготовку. Они много бегают, прыгают. Я сама пришла в легкую атлетику из зимних видов спорта. Могу только приветствовать это решение.

Едва ли Трусова покажет какой-то выдающийся результат. Но смысл ее перформанса, кажется, совершенно в другом. Спортсменка просто пробует себя в чем-то новом. Так выдающийся спринтер Усэйн Болт в свое время частенько тренировался с любимым «Манчестер Юнайтед» и даже играл в выставочных футбольных матчах.

Одно только появление Александры в секторе — уже шоу. Неважно, как далеко она прыгнет. Как метко подметил Сергей Шубенков, куда интереснее, с какой прической она выйдет. К тому же это, наверняка, поможет притянуть людей на трибуны и к экранам телевизора. А там, глядишь, кому-то понравятся прыжки в длину или в высоту — и захочется прийти в следующий раз.

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