Инвесторы в Москве построят девять промкомплексов и технопарков

В Москве инвесторы построят девять промышленных комплексов и технопарков. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщается на сайте столичной мэрии.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, город оказывает поддержку при создании новых рабочих мест. По его словам, специальная городская программа стимулирует застройщиков создавать не только жилье, но также места приложения труда: производства, офисы, социальные объекты, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По указанной программе с инвесторами уже заключили соглашения на сумму порядка 25 млрд рублей на строительство объектов в ЗелАО, ТиНАО, САО и ЮЗАО.

Так, в ЗелАО построят четыре промкомплекса на 2700 рабочих мест к 2026 году. Площадь предприятия составит 134 тыс. кв. м.

В ТиНАО в период с 2024 по 2026 год будут построены три промышленно-производственных комплекса общей площадью около 199 тыс. кв. м. Там смогут работать 4600 человек.

В САО к 2024 году появится технопарк площадью 20,7 тыс. кв. м, он предложит 600 новых рабочих мест.

В ЮЗАО к 2025 году построят промышленный парк общей площадью свыше 57 тыс. кв. м, где разместят производства разных отраслей на 1,8 тыс. рабочих мест, пишет «Москва 24».

2 февраля вице-мэр Москвы Владимир Ефимов рассказал, что участок площадью свыше 5 га, расположенный на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе, реорганизуют по программе комплексного развития территорий. По его словам, там возведут общественно-деловые и спортивные пространства, а также технопарк, где сможет работать около 2,9 тыс. человек, пишет НСН. Объем инвестиций в проект оценивается в 12,1 млрд рублей.

17 января в столичной мэрии сообщили, что на севере Москвы планируют построить технопарк. На торги выставлено право реорганизации участка бывшей промзоны «Вагоноремонт», пишет RT. Победитель аукциона сможет построить объекты промышленного назначения общей площадью более 81 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в реорганизацию оценивается почти в 9 млрд рублей.

В декабре глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что в столичном районе Северный появится фармацевтический технопарк. Там создадут единый центр стратегического и операционного планирования производственной деятельности, отмечает телеканал «360». Учреждение обеспечит порядка 1 тыс. рабочих мест.

В ноябре заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о программах детских технопарков. По ее словам, детские технопарки в Москве с начала года приняли свыше 92 тыс. юных посетителей. В технопарках проводят различные мастер-классы, устраивают экскурсии и научные квесты. Также детские центры предлагают долгосрочные программы обучения.