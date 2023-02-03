Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон объявил о выделении Киеву снарядов GLSDB с дальностью полета 150 км
Спорт
Роналду забил дебютный гол за ФК «Аль-Наср» в официальном матче
Мир
Постпреды стран ЕС согласовали ценовой потолок на нефтепродукты РФ в $100 за баррель
Мир
Байден не стал отвечать на вопросы про китайский разведывательный шар
Мир
В Польше считают, что Киев исчерпает запасы боеприпасов в течение полугода
Интернет
Число активных устройств Apple в мире превысило 2 млрд
Мир
Захарова назвала бесконечно далекими перспективы Украины вступить в ЕС
Общество
Суд арестовал администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова
Политика
В Госдуме поддержали нежелание России возвращаться в Совет Европы
Мир
Блинкен отложил визит в Китай из-за ситуации с разведывательным воздушным шаром
Мир
Премьер-министр Норвегии сообщил о покупке 54 танков Leopard
Экономика
В Минфине назвали приоритетной задачей выдачу ипотеки в новых регионах РФ

Инвесторы в Москве построят девять промкомплексов и технопарков

0
Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве инвесторы построят девять промышленных комплексов и технопарков. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщается на сайте столичной мэрии.

Промышленная эволюция: кабмин поддержит технопарки на 5,3 млрд рублей
Кроме того, будет создан новый механизм компенсации инвестиций бизнесу

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, город оказывает поддержку при создании новых рабочих мест. По его словам, специальная городская программа стимулирует застройщиков создавать не только жилье, но также места приложения труда: производства, офисы, социальные объекты, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По указанной программе с инвесторами уже заключили соглашения на сумму порядка 25 млрд рублей на строительство объектов в ЗелАО, ТиНАО, САО и ЮЗАО.

Так, в ЗелАО построят четыре промкомплекса на 2700 рабочих мест к 2026 году. Площадь предприятия составит 134 тыс. кв. м.

В ТиНАО в период с 2024 по 2026 год будут построены три промышленно-производственных комплекса общей площадью около 199 тыс. кв. м. Там смогут работать 4600 человек.

В САО к 2024 году появится технопарк площадью 20,7 тыс. кв. м, он предложит 600 новых рабочих мест.

В ЮЗАО к 2025 году построят промышленный парк общей площадью свыше 57 тыс. кв. м, где разместят производства разных отраслей на 1,8 тыс. рабочих мест, пишет «Москва 24».

2 февраля вице-мэр Москвы Владимир Ефимов рассказал, что участок площадью свыше 5 га, расположенный на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе, реорганизуют по программе комплексного развития территорий. По его словам, там возведут общественно-деловые и спортивные пространства, а также технопарк, где сможет работать около 2,9 тыс. человек, пишет НСН. Объем инвестиций в проект оценивается в 12,1 млрд рублей.

17 января в столичной мэрии сообщили, что на севере Москвы планируют построить технопарк. На торги выставлено право реорганизации участка бывшей промзоны «Вагоноремонт», пишет RT. Победитель аукциона сможет построить объекты промышленного назначения общей площадью более 81 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в реорганизацию оценивается почти в 9 млрд рублей.

В декабре глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что в столичном районе Северный появится фармацевтический технопарк. Там создадут единый центр стратегического и операционного планирования производственной деятельности, отмечает телеканал «360». Учреждение обеспечит порядка 1 тыс. рабочих мест.

В ноябре заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о программах детских технопарков. По ее словам, детские технопарки в Москве с начала года приняли свыше 92 тыс. юных посетителей. В технопарках проводят различные мастер-классы, устраивают экскурсии и научные квесты. Также детские центры предлагают долгосрочные программы обучения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023