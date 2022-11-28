Заммэра Москвы Сергунина рассказала о программах детских технопарков

Детские технопарки в Москве с начала года приняли свыше 92 тыс. юных посетителей, сообщила заммэра Наталья Сергунина.



«С тех пор как в Москве открылся первый детский технопарк, прошло шесть лет. За это время их количество увеличилось до 21. Такие профориентационные центры сегодня есть в каждом округе столицы. Там дети осваивают самые разные направления — от робототехники и IT до промышленного дизайна и автомоделирования. С 2016 года посетителями образовательных комплексов стали почти полмиллиона ребят», — отметила Сергунина.

В технопарках проводят различные мастер-классы, устраивают экскурсии и научные квесты. Также детские центры предлагают долгосрочные программы обучения. Такие курсы (продолжительностью от 16 часов) с января прошли около 6 тыс. школьников. Традиционно среди подростков наибольшей популярностью пользуются программы по химии, робототехнике, информационным технологиям и программированию, архитектурному проектированию и дизайну.

Так, в детском технопарке «Альтаир» Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) для старшеклассников подготовили курс «Химия живых систем». Его участники осваивают методы анализа белков и нуклеиновых кислот и изучают, как контролировать микробиологическую чистоту объектов окружающей среды. На занятиях используется такое лабораторное оборудование, как ламинарные шкафы для работы с биологическими объектами в стерильных условиях, инкубаторы для микроорганизмов, амплификатор — прибор, который охлаждает и нагревает пробирки.

Кроме того, для учеников 9–11-х классов здесь разработали обучающую программу «Виртуальная реальность», в ходе которой школьники научатся работать с платформой для создания компьютерных игр и разрабатывать сценарии дополненной реальности. В технопарке есть вся необходимая для этого техника, включая костюм считывания движений (для оживления компьютерных персонажей). А в детском технопарке Российского государственного социального университета есть курс для освоения профессии моушен-дизайнер (это специалист, который занимается анимированной графикой). Участников программы научат создавать спецэффекты, анимацию и 3D-графику, которые используются в рекламе и кино, видеоиграх и мобильных приложениях.

В детском IT-технопарке «Байтик» открыта бесплатная программа ранней профориентации «Проф.IT». Занятия длятся шесть месяцев и проводятся по таким направлениям, как программирование, инженерия и робототехника, цифровое творчество. Для учебы предоставляются, в частности, графические планшеты, плоттеры и 3D-принтеры.

Выбрать подходящие занятия можно на едином портале технопарков. Здесь также есть информация о ближайших мероприятиях, на которые открыта онлайн-запись.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.