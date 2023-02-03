В 2023 году 11 школ отремонтируют в Челябинской области
В Челябинской области в 2023 году отремонтируют 11 школ. Об этом сообщает Kursdela.biz со ссылкой на Telegram-канал первого вице-губернатора региона Ирину Гехт.
Работы пройдут в рамках проекта «Новая школа» в Снежинске, Озерске, Миассе, Трехгорном, Локомотивном, Карталинском и Уйском районах. Ожидается, что учебный процесс на время ремонта прерываться не будет.
В Снежинске школу №125 на год переведут в здание бывшей школы №124. Там же ранее располагался филиал ЮУрГУ. Для проведения уроков в учреждении выполнили косметический ремонт и восстановили отопление.
Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске к 1 сентября 2023 года планируют отремонтировать две школы, гимназию и лицей.