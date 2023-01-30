Четыре школы отремонтируют в Южно-Сахалинске к сентябрю 2023 года
В Южно-Сахалинске к 1 сентября 2023 года планируют отремонтировать две школы, лицей и гимназию. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По данным властей, в школе № 3 приведут в порядок кровлю и фасад, в школе № 5 — спортивный зал. В лицее № 1 отремонтируют системы тепло- и водоснабжения, канализацию, а в гимназии № 2 — вентиляционную систему.
Как уточняет ИА SakhalinMedia, сейчас идет поиск подрядчиков, которые выполнят работы. После этого будут обозначены точные сроки сдачи объектов.
В департаменте образования объяснили, что сроки ремонта зависят от видов работ в каждом конкретном учреждении. Однако все мероприятия будут выстроены так, чтобы не мешать учебе школьников.