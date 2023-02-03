Колокольцев представил нового главу МВД Крыма

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев 3 февраля представил личному составу нового главу МВД Крыма Игоря Илларионова.

Он отметил, что Илларионов показал себя ответственным и принципиальным руководителем. Кроме того, по словам Колольцева, новый глава МВД Крыма обладает аналитическими и организаторскими способностями.

«Несколько лет [Илларионов] проходил службу в центральном аппарате министерства, где решал задачи по укреплению собственной безопасности ведомства. Позже возглавил Управление МВД России по Калининградской области. Под началом Игоря Валентиновича личным составом улучшены результаты по ряду ключевых направлений», — заявил Колольцев.

Он убежден, что управленческий опыт Илларионова позволит ему справиться с задачами, в том числе с повышением раскрываемости преступлений и обеспечением безопасности.

Илларионову 53 года. В органах внутренних дел работает более 30 лет, начинал с должности милиционера патрульно-постовой службы.15 лет работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью в Московской области. Затем — в аппарате собственной безопасности МВД.

Предыдущего главу ведомства генерал-лейтенанта Павла Каранду сняли с должности в сентябре 2022 года после коррупционного скандала, пишет сайт kp.ru.