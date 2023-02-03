Жительница Татарстана привезла из Шри-Ланки лихорадку денге

Жительница Татарстана, вернувшись из поездки на Шри-Ланку, узнала, что заразилась там лихорадкой денге. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава республики Халит Хаертынов в пятницу, 3 февраля.

По словам специалиста, в условия российского климата вирус не несет для окружающих никакой опасности.

Хаертынов уточнил, что главным виновником распространения вируса является комар Aedes albopictus, который водится только в тропических странах с жарким климатом.

Передается же вирус, по словам инфекциониста, только двумя способами — через укус насекомого и от матери к ребенку в утробе.

Он также отметил, что состояние заразившейся девушки улучшается с каждым днем.

«Симптомы заболевания постепенно спадают. В целом, динамика положительная», — сказал Хаертынов, чьи слова приводит Telegram-канал «Вести Татарстан».

В августе прошлого года случай автохтонного заражения лихорадкой денге был выявлен в департаменте Приморские Альпы на юго-востоке Франции. До этого, в конце июля, еще пять случаев заражения были зарегистрированы в департаменте Вар.