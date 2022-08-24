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Случай заражения лихорадкой денге выявлен во Франции

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Фото: Global Look Press/Nicolas Beaumont
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Случай автохтонного заражения лихорадкой денге выявлен в департаменте Приморские Альпы на юго-востоке Франции. Об этом 24 августа сообщил BFMTV, ссылаясь на информацию Агентства по здравоохранению региона Прованс – Альпы – Лазурный Берег.

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Ранее, в конце июля, еще пять случаев заражения были зарегистрированы в департаменте Вар.

«Новый случай означает, что он был вызван тигровым комаром, зараженным вирусом на территории. Однако ни один из выявленных случаев не свидетельствует о каких-либо признаках серьезной опасности», — отметил телеканал.

Как уточняется, к симптомам лихорадки денге относятся высокая температура, боль в мышцах, суставах, утомляемость и головная боль.

Денге — вирусная болезнь, передаваемая комарами. Переносчиками вируса являются женские особи комаров. Денге широко распространена в тропиках.

Как рассказала 9 апреля заведующая отделом медицинской энтомологии первого МГМУ им. И.М. Сеченова Людмила Ганушкина, кроме лихорадки денге, которая завозится из-за границы, комары могут быть переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.

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