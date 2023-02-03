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Sollers приступила к поставкам фургонов Atlant в Белоруссию

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Фото: sollers-auto.com
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Компания Sollers отгрузила первую партию легких коммерческих автомобилей Atlant на экспорт в Республику Беларусь. Об этом 3 февраля сообщил портал Drom, ссылаясь на СМИ Белоруссии.

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По информации портала, дилер российской компании намерен использовать машины исключительно для изучения спроса на внутреннем рынке этой страны. Дело в том, что в Белоруссии производство модели JAC Sunray, так называется российский Sollers Atlant, еще в 2019 году освоил Минский автозавод. Китайские LCV мазовцы предлагают под собственными индексами МАЗ-281 и МАЗ-365. Практически, между белорусской и российской версиями китайского грузовика большой разницы нет.

Atlant производят в РФ с ноября 2022 года на заводе Sollers Aлабуга, где прежде выпускали семейство коммерческих автомобилей Ford Transit. Atlant представляет собой переименованную версию китайского JAC Sunray, а машинокомплекты для производства модели пока поступают в Россию из Китая. В дальнейшем производство автомобиля будет локализовано.

Модель Sollers Atlant производят в РФ полной массой от 2,5 до 4,2 т, с дизельными моторами мощностью 139 или 149 л.с. Коробка передач 6-ступенчатая, механическая, привод задний.

2 февраля КамАЗ сообщил, что приступил к выпуску локализованных грузовиков нового поколения К5. В феврале текущего года на КамАЗе будет собрано 272 грузовика модели КамАЗ-54901 поколения К5. Более 70 машин из этого количества будет изготовлено с применением компонентов, которые локализованы в России и дружественных странах, сообщила пресс-служба завода.

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