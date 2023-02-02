КамАЗ приступил к выпуску локализованных грузовиков поколения К5

Согласно производственному плану завода, в феврале текущего года на КамАЗе будет собрано 272 грузовика модели КамАЗ-54901 нового поколения К5. Более 70 машин из этого количества будет изготовлено с применением компонентов, которые локализованы в России и дружественных странах, сообщила 2 февраля пресс-служба предприятия.

«В настоящий момент проходит отладка производства под новую модель. Наша задача — выйти сначала на темп 18 грузовиков К5 в сутки, а затем наращивать до плановых показателей бизнес-плана. Задача осложняется тем, что конвейеры автомобильного завода загружены производством техники других поколений, которая также пользуется повышенным спросом. Очень важно синхронизировать эти процессы», — рассказал исполнительный директор КамАЗа Юрий Герасимов.

На предприятии также подчеркнули, что в последнее время компания активно работала над модернизацией своих мощностей и освоением новых технологий, были существенно модернизированы все производственные площадки автозавода.

25 января стало известно, что КамАЗ готовит тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева». В конце 2022 года по трассе проехали автомобили КамАЗ-54901 и КамАЗ-54907, было отсканировано полотно дороги. Сейчас идут работы по созданию ее высокоточной цифровой карты. Это обеспечит безопасное движение автомобилей-роботов, а также позволит им иметь полную информацию об инфраструктурных объектах на дороге. Все это в совокупности даст беспилотному грузовому автомобилю возможность правильно планировать свои действия на дороге при совершении различных маневров.