Сахалинский прокурор взял на контроль дело о ДТП со школьным автобусом
Прокуратура Сахалинской области проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с участием школьного автобуса. Авария произошла в Холмском районе.
Как уточняет ИА SakhalinMedia, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее, 3 февраля, сообщалось, что на участке дороги в районе села Чапланово столкнулись легковой автомобиль, два бензовоза и школьный автобус. В момент ДТП в автобусе было 10 детей.
Позже появились данные, что в Холмскую ЦРБ доставили восемь несовершеннолетних. Пять детей имеют какие-то повреждения.