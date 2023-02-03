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Эксперт раскрыл особенность нашумевшей нейросети ChatGPT

Эксперт Черноусов: нейросеть ChatGPT является серьезной угрозой для всех поисковиков и голосовых помощников
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Фото: Global Look Press/dpa/Frank Rumpenhorst
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ChatGPT — это нейросеть, которая анализирует запрос пользователя и выдает наиболее релевантный ответ. Эта разработка представляет опасность для бизнеса не только всех поисковиков, но и голосовых помощников. Об этом 3 февраля заявил обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

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«Ее главное отличие от уже существующих систем поиска заключается в том, что она не просто копирует найденную в Сети информацию, а старается сделать так, чтобы человек получил максимально понятный ответ на поставленный им вопрос. Кроме того, система работает в формате диалога — поэтому если пользователю что-то не совсем ясно, он может задать уточняющий вопрос и получить на него развернутый ответ. Именно поэтому сейчас вокруг данной нейросети столько шума, так как аналогов на рынке у нее нет», — объяснил эксперт.

Как подчеркнул Черноусов, ChatGPT — это серьезная угроза бизнесу не только всех поисковиков, но и голосовых помощников.

«Если компании не адаптируют свои алгоритмы в самое ближайшее время, то быстро окажутся в числе проигравших — именно поэтому тот же «Яндекс» работает над созданием русскоязычного ChatGPT, который будет использоваться в его продуктах», — отметил он.

По словам специалиста, единственный минус ChatGPT заключается в том, что сейчас он работает только на английском языке. Тем не менее, это не помешало российскому студенту одного из столичных ВУЗов успешно защитить диплом, написанный нейросетью.

«В ближайшее время хайп вокруг данного приложения не утихнет. А вот преподавателям ВУЗов теперь придется нелегко, ведь придется проверять диплом не только на плагиат, но и на то, не написан ли он нейросетью», — резюмировал обозреватель «Известий».

О том, что «Яндекс» разрабатывает российскую версию нейросети ChatGPT 1 февраля «Известиям» сообщил источник, знакомый с планами поисковика. Новая нейросеть получит название YaLM 2.0. В ближайшее время начнется ее обучение, а первые интеграции с сервисами могут запустить до конца года. По словам источника, сгенерированный нейросетью текст практически невозможно отличить от написанного человеком.

Как рассказывают участники рынка, такого рода инструменты могут, например, не просто найти для учащегося сочинения и реферат, а самостоятельно написать его. Для СМИ такие системы могут делать небольшие новостные тексты и более развернутые статьи, а для программистов — генерировать фрагменты кода ПО.

В тот же день появилась информация о том, что Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) предложил ограничить доступ ChatGPT в образовательных учреждениях. Это случилось после того, как студент этого вуза защитил диплом с использованием нейросети, передает «Газета.Ru».

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