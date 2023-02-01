«Яндекс» радикально обновит поиск и другие сервисы

«Яндекс» разрабатывает российскую версию нейросети ChatGPT. В ближайшее время начнется ее обучение, а первые интеграции с сервисами могут запустить до конца года, рассказал «Известиям» источник, знакомый с планами поисковика. В компании действительно работают над сетью под названием YaLM 2.0 — своей версией генеративной ChatGPT, подтвердили в пресс-службе.

В случае сервиса «Почта» нейросеть поможет отправителю быстро составить развернутое письмо в выбранной стилистике, а получателю — изложить краткое содержание полученных сообщений, добавил источник. А «Алиса» станет умнее, будет лучше удерживать контекст беседы и сможет отвечать на большее количество сложных вопросов.



— Сгенерированный нейросетью текст практически невозможно отличить от написанного человеком, причем таким, который мог бы прочитать все книги и статьи в мире и после этого, вычленив главное, сформулировать полный и содержательный ответ, — так охарактеризовал возможности нового поиска собеседник «Известий».

Как рассказывают участники рынка, такого рода инструменты могут, например, например, не просто найти для учащегося сочинения и реферат, а самостоятельно написать его. Для СМИ такие системы могут делать небольшие новостные тексты и более развернутые статьи, а для программистов — генерировать фрагменты кода ПО, утверждают они.



Новая нейросеть — это очень мощный технологический шаг, призванный показать пользователям и инвесторам, что несмотря на все пертурбации, «Яндекс» остается передовой digital-компанией мирового уровня, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.



— «Яндекс» внедряет такую нейронную сеть одним из первых в мире. Аналогичные планы с ChatGPT есть у Microsoft в отношении его поисковика Bing. Нейросеть не только умеет составлять тексты на разных языках, но и обеспечивает выдачу практически 100% ответов, действительно нужных пользователю. Тот, у кого эта технология появится в первую очередь, получит огромную аудиторию, опоздавший может ее потерять, — рассуждает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Найдется что: «Яндекс» запустит для поисковика сверхсовременную нейросеть.