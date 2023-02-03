Ferrari выплатит более €13 тыс. сотрудникам за хороший год

Сотрудники Ferrari NV получат дополнительные выплаты в размере €13,5 тыс. (около 1 млн рублей), так как компания обошла прогноз по продажам и прибыли. Об этом 2 февраля сообщило Bloomberg.

Как отмечает агентство, это самая большая премия за последние годы, она на 12,5% больше прошлогодней. Причем получат ее не только работники фабрик, но и члены гоночных команд бренда — всего около 5 тыс. сотрудников.

Ранее Ferrari повысила свой прогноз на 2023 год на фоне высокого спроса на новые модели, такие как кроссовер Purosangue.

24 января компания Ferrari сообщила, что создала акустическую систему, которая будет записывать звук от электродвигателей и трансмиссии, чтобы транслировать его при помощи специальных динамиков, установленных на задней оси электрокаров. По словам разработчиков, этот звук будет являться усилением реального звучания автомобиля на электротяге и будет пропорционален скорости машины.

В сентябре стала известна стоимость первого в истории Ferrari кроссовера Purosangue — €397 тыс. Ferrari Purosangue переводится как «чистокровный», он унаследовал многие технические решения итальянских суперкаров.