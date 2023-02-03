Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт отверг возможное повышение цен на бензин в России
Мир
В Вене заявили о невозможности сохранить политический нейтралитет из-за Украины
Общество
Путин на совещании с членами Совбеза РФ обсудил борьбу с терроризмом
Экономика
В Крыму приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов
Экономика
Средний чек покупок в московских ТЦ с 2019 года вырос почти вдвое
Мир
Вучич указал на стойкость России перед санкциями
Мир
Боррель заявил о готовности Евросоюза к переговорам по Украине
Мир
Песков назвал уткой сообщение о якобы предложении ЦРУ мирного плана по Украине
Мир
В Киеве предложили ЕК проводить еженедельные брифинги по антироссийским санкциям
Мир
Bloomberg узнало сроки поставки на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS
Мир
В МИД Турции усомнились в союзнических отношениях с закрывшими консульства странами
Мир
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией

В России появились новые грузовые пикапы Land Cruiser 79

0
Фото: Toyota
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские автодилеры стали предлагать классические коммерческие пикапы Toyota Land Cruiser 79 с одинарной кабиной. Стоимость автомобиля начинается от 6,7 млн рублей, сообщило 3 февраля издание «Газета.Ru».

Вы всё упрощаете: российским автозаводам дали срок до лета
Кабинет министров продлил требования для «антикризисных» автомобилей

По размерам кузова такие машины сопоставимы с современными моделями Nissan Navara и Isuzu D-Max. Длина легкого грузовика составляет 5220 мм, а колесная база равна 3180 мм.

Полноприводный автомобиль оснащен четырехлитровым бензиновым турбомотором мощностью 228 л.с., который работает с пятиступенчатой механической коробкой передач.

По данным издания, в комплектацию Toyota Land Cruiser 79 входят гидроусилитель руля, центральный замок, трехспицевый руль, кондиционер, электростеклоподъемники, мультимедийная система, USB-разъем, камера заднего вида и дополнительная внедорожная оснастка в виде шноркеля и лебедки.

29 декабря стало известно, что Toyota представит в Японии новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado летом 2023 года. Машина сохранит рамную конструкцию и будет построена на платформе TNGA-F, на которой базируется старшая модель, Land Cruiser 300. Эксперты отметили, что в новинке будут широко использоваться детали из алюминиевых сплавов. Вместо прошлых V8 появятся современные дизельные V6 с турбонаддувом мощностью 299 л.с. и 700 Нм крутящего момента, а также бензиновая «шестерка» объемом 3,5 л. Мотор выдает 415 л.с. и 600 Нм. Оба двигателя работают с новым 10-ступенчатым автоматом и системой полного привода с тремя блокировками дифференциалов, а также селектором режимов движения Multi-Terrain Select.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023