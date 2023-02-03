В России появились новые грузовые пикапы Land Cruiser 79

Российские автодилеры стали предлагать классические коммерческие пикапы Toyota Land Cruiser 79 с одинарной кабиной. Стоимость автомобиля начинается от 6,7 млн рублей, сообщило 3 февраля издание «Газета.Ru».

По размерам кузова такие машины сопоставимы с современными моделями Nissan Navara и Isuzu D-Max. Длина легкого грузовика составляет 5220 мм, а колесная база равна 3180 мм.

Полноприводный автомобиль оснащен четырехлитровым бензиновым турбомотором мощностью 228 л.с., который работает с пятиступенчатой механической коробкой передач.

По данным издания, в комплектацию Toyota Land Cruiser 79 входят гидроусилитель руля, центральный замок, трехспицевый руль, кондиционер, электростеклоподъемники, мультимедийная система, USB-разъем, камера заднего вида и дополнительная внедорожная оснастка в виде шноркеля и лебедки.

29 декабря стало известно, что Toyota представит в Японии новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado летом 2023 года. Машина сохранит рамную конструкцию и будет построена на платформе TNGA-F, на которой базируется старшая модель, Land Cruiser 300. Эксперты отметили, что в новинке будут широко использоваться детали из алюминиевых сплавов. Вместо прошлых V8 появятся современные дизельные V6 с турбонаддувом мощностью 299 л.с. и 700 Нм крутящего момента, а также бензиновая «шестерка» объемом 3,5 л. Мотор выдает 415 л.с. и 600 Нм. Оба двигателя работают с новым 10-ступенчатым автоматом и системой полного привода с тремя блокировками дифференциалов, а также селектором режимов движения Multi-Terrain Select.