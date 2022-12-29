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Новый Toyota Land Cruiser Prado появится летом 2023 года

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Фото: Global Look Press/Felix Zahn
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Toyota представит в Японии новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado летом 2023 года. Об этом 28 декабря сообщило японское издание Bestcarweb.

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При смене поколения Land Cruiser Prado всё равно сохранит рамную конструкцию и будет построен на той же платформе TNGA-F, что и старшая модель, Land Cruiser 300. Эксперты отметили, что в новинке будут широко использоваться детали из алюминиевых сплавов, что заметно облегчит кузов и снизит снаряженную массу машины.

Моторная гамма внедорожника будет такой же, как у Land Cruiser 300. Вместо прошлых V8 появятся современные дизельные V6 с турбонаддувом мощностью 299 л.с. и 700 Нм крутящего момента, а также бензиновая «шестерка» объемом 3,5 л, которая ставится на Lexus LS. Мотор выдает 415 л.с. и 600 Нм. Оба двигателя сочетаются с новым 10-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода с тремя блокировками дифференциалов, а также селектором режимов движения Multi-Terrain Select.

Издание отметило, что выход пятого поколения внедорожника Land Cruiser Prado планировали представить в компании и раньше, но вмешался мировой кризис в автопроме, на который повлияли коронавирусные ограничения. Из-за них компания Toyota неоднократно приостанавливала работу своих заводов.

20 декабря стало известно, что в Россию привезли партию новых кроссоверов Toyota RAV4 2022 года выпуска. Автомобили доступны с бензиновым двухлитровым двигателем мощностью 171 л.с., который работает с вариатором. Кроссоверы японского бренда попали в РФ по схеме параллельного импорта. В пакет опций входят система ABS, датчики света и дождя, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновения, парктроники, а также система контроля за полосой движения. Стоимость RAV4 у продавца начинается от 3,54 млн рублей.

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