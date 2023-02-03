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Эксперт объяснил ажиотаж вокруг новой игры Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

Эксперт Черноусов: игру Hogwarts Legacy нельзя назвать прорывной с точки зрения технологий
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Фото: Avalanche Software
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Игра Hogwarts Legacy — один из самых ожидаемых геймерами релизов 2023 года, однако назвать ее прорывной с точки зрения технологий нельзя. На это 3 февраля указал обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

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Как пояснил эксперт, ажиотаж связан с тем, что последние игры по вселенной Гарри Поттера выходили очень давно.

«Так, заключительная часть франшизы о мальчике, который выжил от Electronic Arts, вышла в далеком 2011 году и особой популярности у игроков не снискала — это был провальный проект как с точки зрения графики, так и с точки зрения геймплея. В том же году завершилась и серия игр от Warners Bros — Lego Harry Potter. Она понравилась игрокам намного больше, чем вариант от EA, однако с тех пор никаких попыток возродить франшизу не было. Да, были «Фантастические твари», но игр по этим фильмам решили не делать, поскольку кассовые сбор всех трех частей оставляли желать лучшего», — объяснил Черноусов.

При этом, по его словам, прорывной с точки зрения технологий Hogwarts Legacy назвать нельзя. Игра построена на движке Unreal Engine 4, на пятую версию разработчики портировать ее не стали. Но судя по геймплейным трейлерам, игра будет красивой.

«Притом она потребует достаточно мощный ПК — ведь в минимальных системных требованиях значится 16 Гб оперативной памяти и GeForce 1080 Ti для разрешения Full HD. Поэтому, если у вас есть Xbox Series X или PlayStation 5, лучше купить ее там, так как на консолях, как правило, выходят более оптимизированные игры, чем на ПК. Ведь для ПК разработчикам приходится проводить много дополнительных работ в плане оптимизации и тестировать ее на разном железе», — объяснил обозреватель.

Он рекомендовал приобрести версию Hogwarts Legacy именно для Sony PlayStation 5 (PS5), поскольку на этой платформе игрокам будет доступен дополнительный контент, которого нет на других девайсах. Разумеется, официально игры в России не будет, но при этом разработчики обещали, что не оставят отечественных геймеров без локализации меню и субтитров на русском языке, указал Черноусов.

«В случае с PlayStation лучше всего дождаться раннего релиза 7 февраля и посмотреть, в каком именно регионе будет русская локализация. Так, например The Last of Us Part 1 получила дубляж в турецком PS Store, а God of War Ragnarok — нет, хотя оба проекта разрабатывают внутренние студии Sony», — продолжил специалист.

Пользователям, которые хотят предсказать игру заранее, он посоветовал делать это в польском магазине PS Store: там почти 100% игр выходит на русском языке, плюс нет проблем с покупкой карт пополнения — они продаются как у официальных ритейлеров, так и в небольших магазинах. На Xbox и PC таких проблем нет, поэтому на данных платформах можно приобретать игру в любом из зарубежных интернет-магазинов, добавил обозреватель «Известий».

26 января дизайнеры игры рассказали, что в Hogwarts Legacy не будет возможности начать романтические отношения. По их словам, создателям просто не удалось бы, поддерживая захватывающий центральный сюжет, прописать романтические отношения для персонажей. При этом главный герой в процессе прохождения сможет выстраивать дружеские отношения и принимать решения, связанные с ними.

В центре сюжета Hogwarts Legacy подросток конца XIX века. Он обладает особой способностью находить и изучать скрытую и древнюю магию. Это станет ключом к победе над противниками, угрожающими миру ведьм и волшебников.

Выход видеоигры запланирован на 10 февраля для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, 4 апреля на PlayStation 4 и Xbox One, а пользователи Nintendo Switch смогут оценить игру лишь 25 июля.

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