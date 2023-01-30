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В Hogwarts Legacy не будет романтических отношений между персонажами

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Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment
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В игре Hogwarts Legacy не будет возможности завести романтические отношения. Об этом заявили гейм-дизайнер игры Келли Мерфи и нарративный дизайнер Мойра Сквайер в интервью для GamePro, опубликованном 26 января.

Это решение Сквайер обосновывает тем, что создателям просто не удалось бы, поддерживая захватывающий центральный сюжет, прописать романтические отношения для персонажей.

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«Невозможно сделать это хорошо, в конце концов, вы главный герой и можете быть кем угодно. Мы хотим, чтобы вы принимали множество решений в рамках нашей игры. Второстепенный романтический сюжет выглядел бы тускло на фоне основного», — отметила Сквайер.

Вместе с тем главный герой в процессе прохождения сможет выстраивать дружеские отношения и принимать решения, связанные с ними.

«Есть вещи, которые мы просто не хотели тематически затрагивать. Однако вы можете подружиться, познакомиться с персонажами», — добавляет Мерфи.

В центре сюжета Hogwarts Legacy подросток конца XIX века. Он обладает особой способностью находить и изучать скрытую и древнюю магию. Это станет ключом к победе над противниками, угрожающими миру ведьм и волшебников.

Ранее, 14 января, в компании Warner Bros сообщили, что в Hogwarts Legacy можно будет создать сразу четырех персонажей. Так, возможность иметь в запасе разных героев даст игрокам шанс оценить все локации.

Выход видеоигры запланирован на 10 февраля для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, 4 апреля на PlayStation 4 и Xbox One, а пользователи Nintendo Switch смогут оценить игру лишь 25 июля.

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