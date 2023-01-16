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В Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» можно будет создать четырех персонажей

В Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» можно будет создать сразу четырех персонажей
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Фото: скриншот
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В компьютерной игре Hogwarts Legacy по вселенной книг и фильмов о Гарри Поттере можно будет создать сразу четырех персонажей. Об этом 14 января cообщили в компании Warner Bros.

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«В Hogwarts Legacy будет четыре отдельных слота для персонажей. Для каждого нового героя будет доступно пять слотов для автоматического сохранения и 10 слотов для ручного сохранения», — говорится в сообщении Warner Bros. в Twitter.

Так, возможность иметь в запасе разных героев даст игрокам шанс оценить все локации игры. Для настоящих поттероманов это станет важным бонусом, который будет стимулировать их к покупке Hogwarts Legacy.

Игра будет доступна с 10 февраля на ПК, Xbox Series и PS5. С 4 апреля она выйдет на платформах Xbox One и PS4. При этом обладатели Nintendo Switch смогут оценить проект лишь в конце июля.

Ранее, 12 января, студия Portkey Games опубликовала финальные системные требования для ролевой игры по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy. Игра будет занимать 85 ГБ на компьютерах, поэтому для запуска потребуется достаточно мощный ПК. Так, для игры на минимальных настройках нужен процессор Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400, операционная система не ниже Windows 10, 16 ГБ оперативной памяти (ОЗУ).

До этого, 20 декабря, стало известно, что по результатам голосования в официальном блоге PlayStation Hogwarts Legacy стала самой ожидаемой игрой 2023 года.

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