Разработчики опубликовали системные требования для Hogwarts Legacy

Студия Portkey Games опубликовала финальные системные требования для ролевой игры по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy. Информацией разработчики поделились 12 января на своем официальном сайте.

Так, игра будет занимать 85 ГБ на компьютерах, при этом для запуска потребуется достаточно мощный ПК. Для игры на минимальных настройках качества нужен процессор Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400, операционная система не ниже Windows 10, 16 ГБ оперативной памяти (ОЗУ). Чтобы насладиться «Наследием Хогвартса» в ультра и Ultra 4K качестве потребуется процессор Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 5800X и 32 ГБ ОЗУ. При этом, какие бы настройки игрок ни выбрал, ему также нужен будет SSD.

Для консолей у Hogwarts Legacy будет два режима, один из них будет ориентирован на качество изображения, другой — на производительность. Первый будет поддерживать повышенное разрешение с частотой кадров в 30 FPS, во втором будет доступна более плавная игра на 60 FPS.

«Наследие Хогвартса» выйдет 10 февраля на PC, Xbox Series и PlayStation 5. Релиз версий для Xbox One и PlayStation 4 состоится в начале апреля, на Nintendo Switch проект выйдет 25 июля.

20 декабря по результатам голосования в официальном блоге PlayStation Hogwarts Legacy стала самой ожидаемой игрой 2023 года.