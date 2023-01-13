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Разработчики опубликовали системные требования для Hogwarts Legacy

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Фото: скриншот
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Студия Portkey Games опубликовала финальные системные требования для ролевой игры по вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy. Информацией разработчики поделились 12 января на своем официальном сайте.

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Так, игра будет занимать 85 ГБ на компьютерах, при этом для запуска потребуется достаточно мощный ПК. Для игры на минимальных настройках качества нужен процессор Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1400, операционная система не ниже Windows 10, 16 ГБ оперативной памяти (ОЗУ). Чтобы насладиться «Наследием Хогвартса» в ультра и Ultra 4K качестве потребуется процессор Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 5800X и 32 ГБ ОЗУ. При этом, какие бы настройки игрок ни выбрал, ему также нужен будет SSD.

Для консолей у Hogwarts Legacy будет два режима, один из них будет ориентирован на качество изображения, другой — на производительность. Первый будет поддерживать повышенное разрешение с частотой кадров в 30 FPS, во втором будет доступна более плавная игра на 60 FPS.

«Наследие Хогвартса» выйдет 10 февраля на PC, Xbox Series и PlayStation 5. Релиз версий для Xbox One и PlayStation 4 состоится в начале апреля, на Nintendo Switch проект выйдет 25 июля.

20 декабря по результатам голосования в официальном блоге PlayStation Hogwarts Legacy стала самой ожидаемой игрой 2023 года.

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