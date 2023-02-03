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Названы способы получить компенсацию за травму на работе

Эксперты рассказали, как получить компенсацию за производственную травму
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Эксперты сервиса по поиску работы «Работа.ру» и сервиса «СберСтрахование» объяснили, что делать в случае, если сотрудник получил травму на производстве, а также какие ему положены компенсации. Текст исследования есть в распоряжении «Известий».

Больная тема: как получить компенсацию за травму на удаленке
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По словам аналитиков, если работник получил травму, находясь на рабочем месте, первое, что необходимо сделать, — оказать ему медицинскую помощь: самостоятельно или транспортировать его в больницу. Обращение в медицинскую организацию также требуется для того, чтобы официально зафиксировать степень тяжести травмы, даже если она кажется незначительной.

Работодатель должен провести расследование для установления обстоятельств и причин случившегося и квалифицировать несчастный случай, как производственный или непроизводственный. После расследования работодатель направляет документы в Фонд социального страхования (ФСС) РФ для проведения экспертизы, которая должна определить, страховой это случай или нет.

Согласно трудовому законодательству РФ, производственные травмы делятся на тяжелые и легкие (микротравмы). Если работнику необходим хотя бы один день больничного для восстановления, значит, полученная травма уже характеризуется как тяжелая.

К микротравмам относят ссадины, ушибы, незначительные порезы и другие внешние повреждения, которые не влияют на процесс производства и не требуют оформления больничного листа.

При этом не все травмы, полученные на рабочем месте, можно считать производственными. Для того что несчастный случай был признан таковым, он должен быть связан с выполнением трудовых функций и обязанностей.

Так, непроизводственной травму могут признать, если работник получил ее во время исполнения чужих обязанностей по собственной инициативе, употребления спиртных напитков или уже находился в алкогольном или наркотическом опьянении. Также работодатель не несет ответственности за несчастные случаи, которые произошли с сотрудником по пути на работу или с работы, а также во время обеденного перерыва, даже если в это время он находился на территории предприятия.

За все производственные травмы отвечает работодатель, в других случаях — работник. Если в определении характера травмы возникают споры, разбираться в произошедшем будет специальная комиссия.

Если установлено, что травма является производственной, а значит, работодатель несет за нее ответственность, работник вправе претендовать по закону на ряд компенсационных выплат.

Это могут быть больничные выплаты за весь период лечения до полного выздоровления либо установления инвалидности в размере 100% средней оплаты труда или же ежемесячные страховые выплаты в качестве компенсации за часть утраченного заработка в размере пропорциональном степени утраты трудоспособности.

Кроме того, в этот список входят единовременная социальная страховая выплата, при максимально возможной сумме в 94 018 рублей, компенсация морального вреда по судебному решению и оплата дополнительных расходов на приобретение медицинских препаратов, протеза, специальный уход, санаторно-курортное лечение, транспортные затраты, социальную реабилитацию, обучение другой профессии.

Если работодатель обеспечил сотрудников страховой защитой от несчастного случая, то пострадавший может обратиться за выплатой в страховую компанию. Для этого потерпевший должен собрать все необходимые документы, список которых он может узнать у страховщика.

Ранее «Известия» подробно писали о том, на сколько вырастет размер выплаты за производственную травму и в каких случаях ее можно получить в связи с индексацией, которая произойдет в России с 1 февраля 2023 года.

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