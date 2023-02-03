Lada Granta может получить отечественные электроусилители руля

Компания «АвтоВАЗ» планирует оснащать автомобили Lada отечественными электроусилителями рулевого управления. Автопредприятие получило усилители руля производства махачкалинского завода «Авиаагрегат», сообщило 3 февраля сообщество «Нетипичный «АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

АвтоВАЗ практически решил проблему нехватки электроусилителей руля, из-за которых предприятие выпускало некомплектные Lada Granta. Махачкалинский завод «Авиаагрегат» уже предоставил автопредприятию первые опытные образцы собственного электроусилителя рулевого управления (ЭУР) для автомобилей Lada.

По данным группы «Нетипичный «АвтоВАЗ», производитель отечественных электроусилителей прорабатывает вопрос о серийном производстве ЭУР для нужд АвтоВАЗа.

«Если всё сложится именно так, то АвтоВАЗ избавится от главного «камня преткновения» на сборке Lada Granta. Еще с осени прошлого года некомплект здесь формировался из-за своевременных поставок электроусилителей рулевого управления», — отметили в сообществе.

23 января издание «Самарское обозрение» сообщало, что АвтоВАЗ может начать серийное производство модели Lada Granta без электроусилителя рулевого управления. Таким решением завод хочет решить хроническую проблему некомплектных автомобилей. По оценке издания, сейчас на площадке предприятия скопилось около 7–8 тыс. некомплектных машин и почти все из них модели Granta. По оценке экспертов, Lada Granta без электроусилителя руля сразу не появится, так как запуск новой комплектации является долгосрочным процессом.