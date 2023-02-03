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Месси рассказал об отношениях с Мбаппе после финала ЧМ-2022

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Фото: REUTERS
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Аргентинский футболист Лионель Месси рассказал о хороших отношениях с французским нападающим Килианом Мбаппе, против которого играл в финале чемпионата мира 2022 года. Об этом он заявил 3 февраля в интервью порталу Olé.

«Месси уже долго держит высокий уровень, Мбаппе только идет к этой цели»
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«Да, мы говорили об игре, о праздновании, о том, как люди жили в Аргентине в те дни, когда я был в отпуске. И ничего, ничего больше, но всё хорошо, очень хорошо. Я тоже бывал на другой стороне, мне тоже приходилось проигрывать финал чемпионата мира, и я не хотел ничего знать о том, что произошло, ничего, что имело бы отношение к чемпионату мира в тот момент. Правда в том, что с Килианом у нас проблем нет, как раз наоборот», — рассказал Месси.

Месси и Мбаппе вместе играют за один клуб ПСЖ из Франции.

18 декабря 2022 года состоялся матч за первое место между сборными Аргентины и Франции на чемпионате мира по футболу в Катаре. Он проходил на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

В составе победителей отметился Месси, который оформил дубль. Мбаппе оформил хет-трик.

До завершения финального матча сборная Франции являлась действующим чемпионом мира. В 2018 году она выиграла золото на мировом первенстве в России. До этого французы становились победителями ЧМ-1998, серебряными призерами ЧМ-2006 и завоевывали бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 годах.

По итогам матча сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира (1978, 1986, 2022).

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