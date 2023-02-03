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Юрист предупредил россиян о рисках потерять недвижимость

Юрист Некрасов рассказал, в каких случаях человека могут лишить квартиры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Граждан России в ряде случаев могут лишить их недвижимости. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказал радио Sputnik кандидат юридических наук Андрей Некрасов.

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По его словам, основанием для изъятия у человека жилья может быть неуплата ипотечного кредита или другой задолженности. В таком случае человек может потерять недвижимость, но только по решению суда.

Если гражданин не справился с долговой нагрузкой, банк имеет право реализовать его ипотечную квартиру.

«Вообще в рамках исполнительного производства, когда человек кому-то должен денег, могут реализовывать квартиры, но если это единственное жилье ― то нет. Есть такое понятие, как исполнительский иммунитет», ― уточнил эксперт.

Помимо этого, лишить недвижимости россиянина могут, если он получил это имущество преступным путем.

«Это касается и случаев коррупции. Можно в судебном порядке лишать этого имущества. Мы знаем много историй крупных коррупционеров, когда через суд у них изымали недвижимость. Но и в этих случаях речь не шла о единственном жилье», ― объяснил Некрасов.

Более того, потерять жилье можно и из-за жалоб соседей. Однако, по словам юриста, такие случаи крайне редки.

«Например, если человек постоянно дебоширит, плохо себя ведет и на него постоянно составляют протоколы об административных правонарушениях. Это большая редкость, но в таких случаях органы местной власти могут через суд добиться выставления квартиры на аукцион и на вырученные деньги купить для человека жилье в другом месте, не с теми соседями, которым он мешал жить», ― добавил он.

Ранее, 2 февраля, эксперты Россельхозбанка рассказали «Известиям», что, по их прогнозам, в 2023 году наиболее популярным жильем в ипотеку у россиян станет вторичная недвижимость. Они связали это с большим количеством предложений и трендом на снижение размеров ипотечного платежа.

Одновременно специалисты заметили и тенденцию на рынке арендного жилья, где также наблюдается постепенное удешевление предложений и одновременно рост числа доступных вариантов.

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