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Эксперты сравнили выгоду при покупке и аренде жилья

Эксперты рассказали, что выгоднее — приобретать или арендовать жилье
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Эксперты Россельхозбанка (РСХБ) проанализировали российский рынок недвижимости и выяснили, какой тип недвижимости будет наиболее популярен в 2023 году, а также рассказали «Известиям», что более выгодно — снимать жилье или приобрести его в собственность.

Старый новый ход: вторичку можно будет купить с сохранением ипотечной ставки продавца
Насколько выгодна такая схема участникам сделок с недвижимостью и кто сможет ею воспользоваться

По мнению аналитиков, наиболее популярным типом недвижимости в ипотечных сделках в 2023 году будет вторичная недвижимость. Основное преимущество — доступность и широта выбора.

В начавшемся году благодаря общему снижению ставок условия ипотечных программ будут сближаться, и доля вторичной недвижимости снова возрастет, в том числе благодаря росту доли сделок с ипотекой на вторичном рынке жилья.

По данным ЦИАН, на рынке аренды за 2022 год предложение увеличилось на 57%, а срок экспозиции — с 34 до 41 дня. Это привело к снижению стоимости аренды в Москве на 19,5%, а вот вне мегаполисов ставки аренды выросли на 14%, в значительной степени отражая рост тарифов. Расходы на аренду и доходность размещения в годовые депозиты в рублях сейчас близки (доходность депозитов чуть выше), поэтому выбор в размещении денег между банковским депозитом или приобретением собственной жилплощади неочевиден.

Кроме того, происходит быстрое удлинение срока ипотечного кредита. Средневзвешенный срок кредитования в III квартале 2022 года достиг 23,2 года, а только год назад этот показатель составлял 20,4 года. Это значит, что размер ипотечного платежа снижается. Одновременно снижаются и ставки аренды. Так что экономическая обоснованность принятия решения об аренде или приобретении недвижимости зависит от множества факторов, совокупности рисков и предпочтений.

Следует учитывать, что ликвидность любой недвижимости меньше, чем денег на счете. Поэтому такие инвестиции нельзя осуществлять на все сбережения, хотя дисциплину сбережений легче соблюдать при выплате ипотеки, чем при добровольных сбережениях «от зарплаты», считают эксперты РСХБ.

Имеет смысл рассматривать такое направление, когда оно в сумме сбережений будет занимать не больше 25–40%. Кроме того, на рынке есть хорошая альтернатива — возможность инвестировать в индексы жилой недвижимости, таких фондов довольно много на рынке. Достоинства такого инвестирования — меньший «входной билет» (так как размер пая гораздо меньше стоимости квартиры) и пониженный риск (так как идет инвестирование сразу в целую корзину жилых проектов). Приобретение «инвестиционной однушки» — вполне возможное решение, но оно будет зависеть от множества конкретных обстоятельств.

31 января сервис анализа рынка новостроек bnMAP.pro сообщил, что в число самых доступных районов для покупки квартиры на первичном рынке в Москве входят Кузьминки, Крюково, Митино, Алтуфьевский.

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