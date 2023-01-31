Аналитики назвали районы Москвы с самыми бюджетными новостройками

В число самых доступных районов для покупки квартиры на первичном рынке в Москве входят Кузьминки, Крюково, Митино, Алтуфьевский. Об этом «Известиям» 31 января сообщил сервис анализа рынка новостроек bnMAP.pro.

Как выяснили аналитики, самый доступный район сейчас — это Кузьминки, здесь средний бюджет составляет 4,873 млн рублей за лот. При этом за месяц цены в районе выросли на 1,1%. В Кузьминках сейчас экспонируется два проекта.

На втором месте по доступности находится район Крюково. Несмотря на то что это эксклав Москвы, средний бюджет покупки здесь заметно выше, чем в Кузьминках, и составляет 7,175 млн рублей. За месяц цены здесь незначительно сократились — на 0,3%. Сейчас в районе экспонируется восемь корпусов в составе одного проекта.

Замыкает тройку самых доступных районов столицы Митино со средним бюджетом покупки 8,786 млн рублей. За месяц этот показатель в районе снизился на 1,1%. Здесь в экспозиции находится сразу 14 корпусов в двух жилых комплексах.

«В старых границах Москвы сейчас можно найти достаточно бюджетные предложения с ценовым порогом даже до 5 млн рублей. Объем предложения и ценовая политика застройщиков позволяют выбрать покупателю наиболее подходящий лот в любом классе во множестве жилых комплексов», — отметила управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

Ранее в этот день аналитики компании «Бон Тон» сообщили «Известиям», что новостройки премиум-класса в Южном административном округе (ЮАО) за год подорожали на 41% — это наибольший рост по округам в Москве. Уточняется, что наибольший прирост средней цены квадратного метра за год в ЮАО зафиксирован за счет выхода нового проекта.