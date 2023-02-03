Банки смогут замораживать операции так называемых дропперов, которых мошенники используют для вывода и обналичивания похищенных денег. Кроме того, кредитные организации хотят наделить правом приостановить на срок до двух дней перевод клиента, даже если он подтверждает согласие на него, но счет получателя дискредитирован. Такие поправки к закону «О Национальной платежной системе» в марте Госдума может рассмотреть в первом чтении, сообщил «Известиям» глава комитета нижней палаты по финрынку Анатолий Аксаков.

Дропперы, — это люди, на чьи счета жертвы мошенников переводят средства. Как правило, они действуют за определенное вознаграждение, но иногда злоумышленники используют похищенные данные.

«Затем дроппер чаще всего обналичивает средства и оговоренным способом передает другим лицам, непосредственно мошенникам или их посредникам, зависит от масштаба схемы», — рассказал адвокат КА «Юков и парнеры» Джамали Кулиев.

Новый механизм позволит банку, если получатель перевода уже скомпрометирован, приостановить использование карты, которая находится в базе данных Центробанка.

По мнению Кулиева, такие поправки окажутся эффективными в том случае, если все звенья платежной системы будут действовать молниеносно. Он также полагает, что очень важно выработать четкий алгоритм выявления подозрительных переводов, чтобы минимизировать заморозку трансакций, не связанных с переводом денег мошенникам.

В свою очередь руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева заявила, что вероятность ошибочной заморозки практически отсутствует.

«Счет дроппера может быть заблокирован на срок до одного месяца, до, как говорится, выяснения обстоятельств. Это решение может быть обжаловано. Механизм есть. Информация будет исходить от Центробанка. Поэтому риски того, что пострадают невинные, почти исключены», — сказала она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вывод не следует: банки смогут замораживать счета дропперов