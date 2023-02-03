Эксперт объяснил значение наступления ВС РФ под Сватово и Кременной

Наступление Вооруженных сил России в районе населенных пунктов Сватово и Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) имеет важное стратегическое значение. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

«На направлении Сватово – Кременная находится дуга, вмятая в наши позиции. Она была одним из главных направлений для планируемого на весну украинского наступления. Все эти месяцы, начиная с октября, ВФУ неоднократно вели разведку, пытались действовать мелкими группами. Поэтому наши наступательные действия здесь очень серьезно ломают все планы украинцев и меняют всю конфигурацию. Думаю, что наступление будет продолжаться. Мы будем стесывать эту дугу, пытаться со своей стороны вбить клин вглубь украинских порядков и, соответственно, будем готовиться к следующему этапу», — объяснил он.

В Министерстве обороны России 2 февраля сообщили, что Вооруженные силы начали наступление под Сватово и Кременной в ЛНР.

На краснолиманском направлении в ходе успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВФУ в районе Кармазиновки в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника на этом направлении за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30.

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