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Turkish Airlines снова начали принимать оплату по российским картам

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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На сайте Turkish Airlines снова появилась возможность оплатить билеты картой российского банка, причем не только «Мир», но также Visa и Mastercard, выяснили «Известия».

Карты на местности: турецкие отели начали принимать «Мир» через сервисы РФ
Где можно расплатиться российским «пластиком» и на каких условиях

В службе поддержки авиакомпании подтвердили, что операции по таким картам уже некоторое время проходят. Платежи принимаются не всегда, есть случаи отказов в операциях или отмены билета сразу после списания средств, тогда сумма возвращается на счет за два рабочих дня.

На фоне санкций и ухода Visa и Mastercard из РФ в марте 2022 года «пластик» международных платежных систем, выпущенный российскими банками, перестал действовать за рубежом, а также на иностранных сайтах. В мае Turkish Airlines также прекратили принимать карты «Мир».

Однако в январе этого года об успешных случаях оплаты билетов на сайте авиакомпании по российским картам сообщили пользователи форума для путешественников. Причем платежи проходили также по картам банков, попавших под санкции. Если операция блокируется, иногда помогает смена браузера, переход с сайта в приложение и обратно или же использование другой карты российского банка, рассказали участники обсуждения на форуме Винского.

Любая иностранная компания может договориться с российским платежным сервисом и через него принимать операции по российским картам, объяснил коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский. Он добавил, что другой способ — обрабатывать платежи через банки стран СНГ, у которых действует соглашение с НСПК. Скорее всего Turkish Airlines используют именно этот вариант, считает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Курс на рубль: Turkish Airlines снова принимает к оплате российские карты

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