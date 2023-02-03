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Судан и Израиль продвинулись в вопросе нормализации отношений

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Фото: REUTERS/Sudan Sovereignty Council Press Office/Handout
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Судан и Израиль достигли договоренности о продвижении в вопросе нормализации отношений в ходе визита в Хартум израильского министра иностранных дел Эли Коэна. Об этом 2 февраля сообщил суданский МИД.

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Ранее израильские СМИ сообщили, что Коэн прибыл в столицу Судана Хартум с целью продвинуть переговорный процесс по подписанию «Авраамских соглашений» в рамках нормализации отношений между еврейским государством и арабскими странами.

В суданском ведомстве подтвердили, что Коэн в сопровождении делегации МИД Израиля совершил 2 февраля визит в Судан, в ходе которого встретился со своим коллегой Али ас-Садеком и главой переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

«Была достигнута договоренность о продвижении вперед для нормализации отношений между двумя странами», — подчеркнул суданский МИД.

В свою очередь министерство иностранных дел Израиля сообщило, что Израиль и Судан подготовили финальный текст соглашения о нормализации отношений.

«В ходе визита, который состоялся с согласия США, стороны доработали текст соглашения. Ожидается, что церемония подписания состоится после передачи власти (в Судане) гражданскому правительству, которое будет создано в рамках текущего переходного периода», — говорится в Twitter-аккаунте израильского МИДа.

Визит израильской делегации в Судан состоялся сразу после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен посетил регион.

15 сентября 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами. Одно из соглашений подразумевает приостановку Израилем распространения своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, все четверо подписали копии «Авраамского соглашения», призванного нормализовать отношения между ОАЭ и Израилем при посредничестве США. Израильский премьер, в свою очередь, выразил уверенность, что нормализация отношений между странами позволит положить конец арабо-израильскому конфликту.

Подписание соглашений между странами осудили в Палестине. Там отозвали своего посла в ОАЭ перед подписанием документа, 13 августа, и назвали договор агрессией против своего народа и пренебрежением его правами и святынями.

Межу тем 1 февраля 2021 года Джареда Кушнера и спецпосланника Белого дома по ближневосточному урегулированию Ави Берковиц номинировали на Нобелевскую премию мира 2021 года за их роль в заключении «Авраамских мирных соглашений», которые направлены на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами.

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