Американцы Кушнер и Берковиц выдвинуты на Нобелевскую премию мира

Бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Белого дома по ближневосточному урегулированию Ави Берковиц номинированы на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом сообщило в понедельник, 1 февраля, агентство Reuters.

По данным агентства, политики номинированы на премию за их роль в заключении «Авраамских мирных соглашений», которые направлены на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами.

Выдвинуть этих кандидатов на премию предложил почетный профессор юридического факультета Гарварда юрист Алан Дершовиц. Он также упомянул важную роль в заключении соглашений экс-посла США в Израиле Дэвида Фридмана и посла Израиля в США Рона Дермера.

«Нобелевская премия мира вручается не за популярность. Она также не является оценкой мнения международного сообщества о тех, кто помог добиться мира. Это награда, которая дается тем, кто отвечает неимоверно строгим требованиям, которые Альфред Нобель прописал в своем завещании», — подчеркнул Дершовиц в своем обращении.

Окончательный список номинантов на премию Нобелевский комитет подготовит после марта.

Ранее, 29 января, стало известно, что американское движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года. Выдвинуть на премию движение предложил депутат парламента Норвегии Петтер Эйде.