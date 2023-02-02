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Ортопед назвал четыре причины хруста суставов

Ортопед Субботин назвал артроз и воспаление сухожилий возможными причинами хруста суставов
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/uwe umstätter
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Травматолог-ортопед Клинического госпиталя на Яузе группы «Медскан» Николай Субботин рассказал о причинах хруста суставов.

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В беседе с «Газетой.Ru» 1 февраля специалист отметил, что хруст суставов может указывать на начинающееся заболевание. В частности, возможны воспаления сухожилий, артрит и артроз.

Врач объяснил, что во всех суставах есть синовиальная жидкость, которая смазывает и питает их. В ней также присутствуют газы в виде пузырьков, которые при движении иногда лопаются, издавая хруст, пишет RT.

По словам специалиста, часто причиной хруста является гипертрофия или увеличение в размерах складки внутренней оболочки сустава, которая продуцирует жидкость. Произойти такое может на фоне чрезмерных нагрузок, пишет сайт kp.ru.

Субботин подчеркнул, что если при хрусте появляется боль, то требуется оперативное лечение. С такой проблемой стоит обращаться к врачу, пишет Life.ru.

Также причиной хруста суставов может быть артроз — поражение суставного хряща. По словам врача, при этом недуге в суставе, на суставной поверхности или на хряще происходит отложение солей мочевой кислоты.

Кроме того, сустав может хрустеть из-за тенденита или воспаления сухожилий тканей, идущих вдоль сустава. Обычно он сопровождается болью при движении и пальпации и нуждается в лечении.

31 января травматолог-ортопед Максим Морозов рассказал о связи между питанием и избавлением от артрита. По его словам, при возникновении артритов и артрозов следует добавить в рацион морепродукты, нежирное мясо, фасоль, ягоды и орехи, отмечает телеканал «360».

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В октябре 2022 года эндокринолог, эксперт компании SOLGAR, к.м.н. Надежда Фетисова назвала витамины для здоровья костей и суставов. В частности, речь идет о витаминах D и К2, которые регулируют процесс строительства костной ткани. Эксперт также обратила внимание на важность приема гидролизованного коллагена и гиалоурановой кислоты, которые помогают поддерживать здоровье суставов.

В марте прошлого года хирург-ортопед Никита Геращенко рассказал об опасности хруста в коленях. По его словам, в ряде случаев это может привести к инвалидности. Повторяющийся хруст в колене без болевого синдрома — не повод для обращения к врачу-ортопеду. Если присутствует болевой синдром во внутренней части коленного сустава, то это говорит о повреждении менисков коленного сустава, которые разрываются и ущемляются между костями.

Также колено болит при хрусте в случае артроза коленного сустава — гонартроза, заболевания, при котором разрушается хрящ, нарушается гладкость суставных поверхностей. Гонартроз способен привести к снижению качества жизни пациента, не только ограничивая его в движениях, но и к деформации конечностей и инвалидности.

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