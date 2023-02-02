Ортопед назвал четыре причины хруста суставов

Травматолог-ортопед Клинического госпиталя на Яузе группы «Медскан» Николай Субботин рассказал о причинах хруста суставов.

В беседе с «Газетой.Ru» 1 февраля специалист отметил, что хруст суставов может указывать на начинающееся заболевание. В частности, возможны воспаления сухожилий, артрит и артроз.

Врач объяснил, что во всех суставах есть синовиальная жидкость, которая смазывает и питает их. В ней также присутствуют газы в виде пузырьков, которые при движении иногда лопаются, издавая хруст, пишет RT.

По словам специалиста, часто причиной хруста является гипертрофия или увеличение в размерах складки внутренней оболочки сустава, которая продуцирует жидкость. Произойти такое может на фоне чрезмерных нагрузок, пишет сайт kp.ru.

Субботин подчеркнул, что если при хрусте появляется боль, то требуется оперативное лечение. С такой проблемой стоит обращаться к врачу, пишет Life.ru.

Также причиной хруста суставов может быть артроз — поражение суставного хряща. По словам врача, при этом недуге в суставе, на суставной поверхности или на хряще происходит отложение солей мочевой кислоты.

Кроме того, сустав может хрустеть из-за тенденита или воспаления сухожилий тканей, идущих вдоль сустава. Обычно он сопровождается болью при движении и пальпации и нуждается в лечении.

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Также колено болит при хрусте в случае артроза коленного сустава — гонартроза, заболевания, при котором разрушается хрящ, нарушается гладкость суставных поверхностей. Гонартроз способен привести к снижению качества жизни пациента, не только ограничивая его в движениях, но и к деформации конечностей и инвалидности.