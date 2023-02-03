Спортивные выходные с «Известиями»

Смешанные единоборства

Турнир Bellator 290. Федор Емельяненко — Райан Бейдер

Федор Емельяненко завершает карьеру в MMA. Он выступал на высоком уровне до 40 с лишним лет, и казалось, что будет делать это вечно. Но теперь, в 46 лет, Последний Император готовится к своему последнему бою — за звание чемпиона Bellator против американца Райана Бейдера.

Три года назад они уже встречались. Тогда Емельяненко проиграл нокаутом на 35-й секунде. И сейчас букмекеры не верят в его успех, оценивая шансы Федора в коэффициент 2.43, а шансы Бейдера — в 1.60. В этих условиях в случае победы финал карьеры россиянина будет особенно ярким. Но не только этот бой в тяжелом весе представляет интерес для российских зрителей ранним утром 5 февраля по московскому времени. В рамках турнира Bellator 290 еще один наш соотечественник Анатолий Токов встретится в среднем весе с американцем Джонни Эблином.

5 февраля, 05:00. Стадион The Forum (Инглвуд, США). Прямая трансляция на сервисе Showtime

Лыжные гонки

Кубок России. Седьмой этап

Фото: РИА Новости/Роман Кручинин

Лучшие российские лыжники продолжают радовать отечественных зрителей в условиях отстранения от международных соревнований. Очередной этап Кубка страны пройдет 3 и 5 февраля в Красногорске. На первый из этих дней назначена индивидуальная гонка у мужчин и женщин. А два дня спустя они же разыграют медали в спринте.

Не все звезды смогут принять участие. Например, не смогла приехать в Подмосковье олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Но другие наши лидеры в лице Александра Большунова, Сергея Устюгова, Александра Терентьева и многих других выйдут на трассу в рамках седьмого этапа.

3 февраля, индивидуальная гонка: 11:00, мужчины; 13:00, женщины. 5 февраля, спринт: 11:00, мужчины; 13:00, женщины. Прямые трансляции на телеканале «Триколор Спортивный»

Футбол

«Зимний Кубок РПЛ – 2023». «Краснодар» – «Сочи»

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Зимний подготовительный период в российском футболе в самом разгаре. Меньше месяца осталось до возобновления сезона, и клубы проводят последние сборы. В рамках одного из них проходит турнир под названием «Зимний Кубок РПЛ – 2023». В нем принимают участие московский «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Первая игра состоялась 2 февраля — «Спартак» играл с «Ростовом». А сутки спустя в Дубае встретятся «Краснодар» и «Сочи». Обе команды в начале января назначили новых главных тренеров. И их очная встреча позволит рассмотреть, как будут играть эти клубы в весенней части чемпионата.

3 февраля, 19:30. Стадион «Аль-Нахайян» (Дубай, ОАЭ). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. ЦСКА – «Салават Юлаев», СКА – «Ак Барс»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

15-й сезон КХЛ оказался едва ли не самым интригующим за всю историю с точки зрения борьбы за место в плей-офф. Чуть более трех недель осталось до финиша регулярного чемпионата, а мы до сих пор не только не знаем полный состав участников Кубка Гагарина, но и кто с кем будет играть в первом раунде.

Особенно запутанна ситуация на Востоке, где расстояние между первым и седьмым местом — меньше десяти очков. Еще месяц назад седьмым шел казанский «Ак Барс», но в январе он настолько успешно выступал, что сейчас уже лидирует в конференции. И теперь готовится к выездной встрече с лидером Запада и всей регулярки петербургским СКА. Всего на шесть баллов отстает от казанцев идущий шестым уфимский «Салават Юлаев», который может как выйти в лидеры, так и опуститься на седьмую строчку, от которой он оторвался всего на три балла. Многое будет зависеть от ближайшего выездного матча против действующего обладателя Кубка Гагарина московского ЦСКА.

3 февраля, 19:30: СКК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург); «ЦСКА Арена» (Москва). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»

Хоккей

Матч всех звезд НХЛ

Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Kim Klement

Одно из главных событий сильнейшей лиги мира проводится раз в сезон уже почти 70 лет. И Матч всех звезд НХЛ стал прототипом такого яркого мероприятия, как Матч звезд КХЛ, проходящего в России. В оригинальной версии русский след также, как правило, очень заметен. Почти всегда там большое представительство среди наших легионеров, но ближайшее шоу во Флориде будет особенным для российского зрителя. В 2023 году зафиксировано рекордное в истории Матча всех звезд количество хоккеистов РФ. Всего их будет девять человек: Александр Овечкин, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Артемий Панарин, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Илья Сорокин и Андрей Свечников.

4 февраля, 23:00, Тихоокеанский дивизион — Центральный дивизион. 5 февраля: 00:00, Атлантический дивизион — Столичный дивизион; 01:00, финал. FLA Live Arena (Санрайз, США)