Тигр напал на табун лошадей в Хабаровском крае

В Хабаровском крае тигр напал на табун лошадей возле сел Арсеньево и Уни Нанайского района, утащив двоих скакунов в тайгу. Об этом 2 февраля сообщает ИА AmurMedia.

Местные жители рассказали агентству, что встречи с хищником происходили и ранее, но редко и только в ночное или вечернее время. Сейчас тигры приходят в населенные пункты даже днем.

В последний раз тигр утащил двух лошадей, владельцу удалось найти останки лишь одной из них. Кроме того, за последнее время полосатые кошки загрызли 11 собак, находившихся на привязи.

Как рассказала жена владельца табуна Марина Круть, останки одной лошади ее муж с соседями обнаружил в 2 км от села. Примечательно, что мужчины, подходя к месту, увидели обгладывающего кости тигренка, который, испугавшись людей, убежал. По всей видимости, в Арсеньево и Уни заходят не только самцы, но и самка с «котятами».

Еще до инцидента с лошадьми о тиграх сообщалось охотоведам, но, несмотря на их усилия, хищники по-прежнему заходят в село.

29 января в городе Вяземский Хабаровского края отловили самца тигра, который на протяжении двух недель выходил к людям и загрыз несколько собак. Перед этим его пытались отпугнуть от населенных пунктов, но безрезультатно.

27 января сообщалось, что в Хабаровском крае тигры за неделю задавили дюжину собак. С начала 2023 года члены оперативной группы по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными осуществили 31 выезд, 26 конфликтных ситуаций были подтверждены.