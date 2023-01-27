Тигры загрызли больше десяти собак за неделю в Хабаровском крае

За минувшую неделю в Хабаровском крае зафиксировали 11 конфликтных ситуаций с участием диких животных. При нападении тигров погибла дюжина собак.

По данным управления охотничьего хозяйства региона, тигры задавили собак в селах Даерга, Найхин и Лидога Нанайского района, в городе Вяземский, селе Пушкино Бикинского района, селе Малышево Хабаровского района, а также в поселке Южный мeниципального района имени Лазо. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

С начала 2023 года члены оперативной группы по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными осуществили 31 выезд, 26 конфликтных ситуаций подтверждены.

В ноябре в районе имени Лазо тигр напал на мужчину, который занимался лесозаготовкой, и укусил за ногу. Мужчина успел забраться в трактор, что спасло ему жизнь.