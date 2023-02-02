Пассажир напал на водителя маршрутки в Тольятти

В Тольятти нетрезвый пассажир напал на водителя маршрутного такси. Об этом в четверг, 2 февраля, пишет ГТРК Самара со ссылкой на очевидцев произошедшего.

Как сообщается в материале, мужчина сел в маршрутку № 116 и начал хамить водителю. После этого он напал на шофера, тот выскочил из машины на улицу. Тогда неадекватный пассажир достал нож и побежал за мужчиной по дороге. При этом дебошир выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров.

Очевидцы вызвали полицию, сообщило НИА «Самара». Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

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