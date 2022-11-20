В Черкесске на двух студентов завели дело по подозрению в избиении полицейских
В Черкесске в отношении двух студентов возбуждено уголовное дело по подозрению в избиении полицейских. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Карачаево-Черкесской Республике в субботу, 19 ноября.
«По данным следствия, днем 18 ноября двое оперуполномоченных, которые занимались розыском без вести пропавшего несовершеннолетнего, приехали в один из колледжей, расположенных в городе Черкесске, где несколько студентов в ходе конфликта причинили им телесные повреждения», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, правоохранительные органы провели осмотр места происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
Ранее, 6 ноября, сообщалось, что на станции Московского метрополитена «Октябрьское Поле» мужчина напал на полицейского после того, как сотрудник разбудил его. На помощь коллеге пришел второй полицейский, только вдвоем они смогли справиться с дебоширом. Одному правоохранителю мужчина повредил руку, а другому — прокусил ногу.