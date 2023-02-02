Один человек пострадал при пожаре в Астрахани
Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме в Астрахани. Об этом пишет в четверг, 2 февраля, «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Инцидент произошел в этот же день в 1:56 на улице Анапской, 9. Загорелся двухквартирный жилой дом. Площадь пожара составила 60 кв. м. Огонь удалось потушить спустя 54 минуты, в 2:50.
В результате оказалась повреждена внешняя и внутренняя отделка. Мужчина 1990 года рождения был спасен, его госпитализировали.
По предварительной информации, причиной инцидента стали аварийный режим работы электросетей и короткое замыкание.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области за первый месяц 2023 года ликвидировали 476 пожаров. В результате происшествий погибли 26 человек, в том числе пятеро детей.