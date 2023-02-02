Ученые связали интервальное голодание с последующим перееданием

Люди, которые когда-то придерживались интервального голодания, подвержены повышенному риску переедания, говорится в исследовании ученых из Техасского университета. Оно опубликовано в журнале Appetite 2 февраля.

Для участия в исследовании были отобраны 70 человек, соблюдавшие интервальное голодание во время исследования, 48 человек, которые раньше были знакомы с этой диетой, а также 182 человека, которые никогда не придерживались данного типа питания.

Участники прошли опрос о пищевых привычках и заполнили анкету для оценки импульсивного поведения и диагностики расстройств пищевого поведения, отметила «Газета.Ru». Те, кто раньше придерживался интервального голодания, проявили склонность к перееданию.

«Интервальное голодание было негативно связано с интуитивным питанием, то есть люди не «слушали» свой организм. Дело в том, что прием пищи не тогда, когда вы голодны, а по расписанию, может вызвать некоторые проблемы с аппетитом или привести к некоторым функциональным проблемам. Часто это провоцирует лишь еще больше проблем с пищевым поведением», — подчеркнули ученые.

В середине декабря 2022 года эксперт по диетическому питанию Артем Верис предупредил об опасности «быстрых» и низкоуглеводных диет. По его словам, резкое снижение суточной калорийности приведет не только к физическим, но и психологическим нарушениям в состоянии человека. Эксперт подчеркнул, что урезание калорий спровоцирует выработку гормона стресса — кортизола. Он начнет разрушать мышцы для выработки энергии, что приведет к сокращению расходов калорий и более сложному похудению.