Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
Общество
Путин назвал невероятным, что России снова угрожают немецкие танки
Мир
СМИ заявили о сомнениях командиров ВСУ в необходимости продолжать бои за Артемовск
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли на $3,1 млрд
Мир
На Украине заявили о нагнетании обстановки в связи с массовыми арестами военных
Мир
В ЕК предложили Украине присоединиться к платформе общих закупок газа
Общество
Медработникам РФ перечислили первые специальные социальные выплаты
Общество
Журналисту Азару грозит уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
Происшествия
Три человека умерли в Челябинской области от отравления кустарным алкоголем
Политика
Песков заявил об отсутствии решения о запрете чиновникам выезда за границу
Мир
Bloomberg заявил о смене США стратегии по Украине для быстрого окончания конфликта
Мир
Премьер-министр Финляндии подтвердила планы вступить в НАТО вместе со Швецией

Ученые связали интервальное голодание с последующим перееданием

Appetite: люди, знакомые с интервальным голоданием, больше подвержены перееданию в дальнейшем
0
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Simon Belcher
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Люди, которые когда-то придерживались интервального голодания, подвержены повышенному риску переедания, говорится в исследовании ученых из Техасского университета. Оно опубликовано в журнале Appetite 2 февраля.

Разделяй и яства: какие продукты сочетаются без вреда для здоровья
Российские ученые скептически относятся к теории раздельного питания

Для участия в исследовании были отобраны 70 человек, соблюдавшие интервальное голодание во время исследования, 48 человек, которые раньше были знакомы с этой диетой, а также 182 человека, которые никогда не придерживались данного типа питания.

Участники прошли опрос о пищевых привычках и заполнили анкету для оценки импульсивного поведения и диагностики расстройств пищевого поведения, отметила «Газета.Ru». Те, кто раньше придерживался интервального голодания, проявили склонность к перееданию.

«Интервальное голодание было негативно связано с интуитивным питанием, то есть люди не «слушали» свой организм. Дело в том, что прием пищи не тогда, когда вы голодны, а по расписанию, может вызвать некоторые проблемы с аппетитом или привести к некоторым функциональным проблемам. Часто это провоцирует лишь еще больше проблем с пищевым поведением», — подчеркнули ученые.

В середине декабря 2022 года эксперт по диетическому питанию Артем Верис предупредил об опасности «быстрых» и низкоуглеводных диет. По его словам, резкое снижение суточной калорийности приведет не только к физическим, но и психологическим нарушениям в состоянии человека. Эксперт подчеркнул, что урезание калорий спровоцирует выработку гормона стресса — кортизола. Он начнет разрушать мышцы для выработки энергии, что приведет к сокращению расходов калорий и более сложному похудению.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023