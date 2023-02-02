Эксперт рассказал о тактиках подготовки для успешного прохождения ЕГЭ

При подготовке к сдаче ЕГЭ можно выбрать несколько тактик — главное учитывать знание предмета, формата, критериев экзамена, а также адекватно оценивать свой уровень учебных навыков. Об этом 2 февраля «Известиям» сообщил руководитель методической разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

По его словам, формат и критерии экзамена — это то, что можно изучить довольно быстро. Даже если начать подготовку сейчас, когда до ЕГЭ остается по сути четыре месяца, этого времени хватит при наличии у ученика крепкой базы и знания предмета.

Такая экспресс-подготовка также подойдет школьникам, которые до текущего момента занимались самостоятельно, а в оставшиеся месяцы учебы планируют готовиться с преподавателем, пояснил эксперт. Так, вместе с педагогом за относительно недолгий срок можно успешно совершенствовать навык выполнения заданий с развернутым ответом — некоторым выпускникам без обратной связи эта часть подготовки дается сложно.

«Традиционно самым оптимальным периодом подготовки считают два года, то есть начинать активно заниматься нужно с десятого класса. За это время можно неплохо подготовиться, и даже школьники с низким и средним уровнем знаний могут претендовать на участие в олимпиадах к финалу второго года занятий. Пожалуй, такой заблаговременный подход наиболее гарантирует возможно сдать экзамены на 80+ баллов», — пояснил Мушта.

Однако, по его словам, за два года дополнительных занятий вместе с основными есть большая вероятность, что ребенок устанет. Поэтому в каждом конкретном случае стоит учитывать мотивацию и способности ученика. Также при выборе такой стратегии придется заранее определиться со специальностью в вузе и примерным списком предметов, которые нужно будет изучать, отмечает эксперт.

Кроме того, Мушта пояснил, что основным для достижения высоких результатов на экзамене является то, насколько сроки подготовки соотносятся с уровнем знаний каждого конкретного ученика.

«Для того чтобы определить время подготовки к ЕГЭ, важно понять какой стиль обучения подходит ребенку, насколько он самостоятельный, интенсивный темп занятий его бодрит или же приводит в растерянность. И обязательно стоит пройти диагностику знаний именно на уровень готовности к ЕГЭ, так как в целом школьные оценки не всегда отражают картину. Не редкость, когда на диагностике отличники не набирали и 60 баллов», — заключил эксперт.

15 декабря 2022 года Минпросвещения РФ утвердило главный этап ЕГЭ в 2023 году в период с 26 мая по 20 июня.

В сентябре того же года Минобразования РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/24 учебный год по основным общеобразовательным предметам. Так, по русскому языку, литературе и географии минимальный балл составит 40, по математике, физике, химии и биологии — 39, по истории — 35, по иностранному языку — 30. Кроме того, по обществознанию минимальный балл составит 45, по информатике — 44.