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Эндокринолог рассказала о вызывающих отеки продуктах

Эндокринолог Мирная рассказала, что сыры, консервы, молочные продукты и сдоба могут вызывать отеки
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Martin Siepmann
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Сыры, консервы, молочные продукты, сдоба и соль могут вызывать отеки. Об этом 2 февраля рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Клинического госпиталя на Яузе группы «Медскан» Светлана Мирная в интервью «Газете.Ru».

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По ее словам, к отекам также могут привести заболевания сердца, почек, поражение печени и нарушение работы щитовидной железы.

Еще одной причиной отеков может быть нарушение водно-солевого баланса в организме. Так, натрий задерживает воду, а калий ее выводит. Избыток натрия и становится причиной отеков.

«Чтобы избежать задержки жидкости в организме, стоит обратить особое внимание на свой рацион. К отечности приводят, например, соль и соленые продукты — это происходит за счет большого количества натрия, который и является солью. Также провоцируют отеки колбасы и сосиски, мясные и рыбные консервы, сыры, фастфуд, соусы, чипсы и сухарики», — сообщила эксперт.

Усилители вкуса, содержащиеся в различных снеках, также содержат натрий и усиливают негативное влияние соли на здоровье. Также отеки могут вызвать сладости. Это происходит из-за накопления в печени и мышцах гликогена, который превращается в глюкозу и дает энергию. При этом каждый грамм гликогена притягивает три грамма воды.

Задержку воды в организме могут вызвать и молочные продукты, особенно творог. Молочный белок повышает инсулин, который, в свою очередь, связан с гормоном альдостероном, задерживающим жидкость. Из-за этого люди, долго находившиеся на низкоуглеводной диете, могут столкнуться с отеками из-за большого количества молочного белка.

На появление отеков влияет и алкоголь. Он нарушает водно-солевой баланс и является сильным мочегонным.

«Отечность проходит при достижении баланса между достаточным поступлением воды и выведением ее с помощью почек и кожи. Поэтому нужно пить как можно больше чистой негазированной воды, включить в рацион продукты, богатые калием и клетчаткой, и питаться сбалансированно и разнообразно, не допуская резких перепадов в потреблении разных групп продуктов», — пояснила Мирная.

Она добавила, что не стоит избегать углеводов или молочных продуктов, а просто употреблять их с осторожностью.

1 февраля нутрициолог Алена Добровольская рассказала, что появление целлюлита провоцируют кофе, соевый соус и некоторые другие продукты. В первую очередь, по словам эксперта, во избежание этого неприятного косметического эффекта стоит исключить из рациона фастфуд, чипсы, сухарики и другие снеки.

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